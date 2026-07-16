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İnşaat üretim endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 3 azaldı

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TÜİK verilerine göre inşaat üretim endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda yüzde 0,4 düştü. Bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetlerinde azalma, bina dışı yapılarda artış görüldü.

İnşaat üretim endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 3 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, mayısta yıllık bazda yüzde 3 geriledi.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 4,5, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,3 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı.

İnşaat üretim endeksi, mayısta aylık bazda da yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,1, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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