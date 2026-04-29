İnşaat sektörünün geleceği Ankara'da masaya yatırıldı

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inşaatın geleceği, TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi toplantısında Ankara'da masaya yatırıldı. Sektörün sorunları, çözüm önerileri ve mevzuat düzenlemeleri geniş katılımlı toplantıda ele alınırken, kamu ve özel sektör temsilcilerinden güçlü iş birliği mesajı verildiği toplantıya Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyesi iş insanı Cengiz Ünal'ı temsilen Ünal Mühendislik şirket CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Sabır katıldı.

TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi'nin 28 Nisan'da gerçekleştirilen toplantısına, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken ile Meclis Başkanı ve İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu başkanlık etti. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, Safranbolu TSO Meclis Başkanı ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyesi iş insanı Cengiz Ünal'ı temsilen Ünal Mühendislik şirket CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Sabır ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"Konut ve mevzuat başlıkları ele alındı"

Toplantıda konut sektörünün mevcut durumu, yapı denetim süreçleri, müteahhitlik sınıflarının düzenlenmesi, kentsel dönüşüm uygulamaları ve sektörün önündeki yapısal sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Özellikle artan maliyetler, üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik ve mevzuat reformları konusunda kamu ile özel sektörün ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapılırken, sektörün daha güçlü bir zemine taşınması için atılacak adımlar değerlendirildi.

"Sektörümüzün yarınları için görev başındayız"

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Şirket CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Sabır, sektörün geleceğine katkı sunacak her platformda yer almaya devam edeceklerini belirtti.

Sabır, "Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla aynı masada buluşmak ve çözümün parçası olmak bizim için büyük önem taşıyor. Bakanlık yetkilileri ile sektör temsilcilerinin ortak akıl etrafında buluşması, inşaat sektörünün geleceği adına umut verici. Daha şeffaf, nitelikli ve sürdürülebilir bir yapı sektörünün oluşması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cengiz Ünal'dan ortak akıl vurgusu

Meclis üyesi iş insanı Cengiz Ünal da sektörel istişare mekanizmalarının önemine dikkat çekerek, "İnşaat sektörü yalnızca ekonomik değil sosyal kalkınmanın da temel dinamiklerinden biri. Ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle sektörün sorunlarını aşacak, daha güçlü yarınlara birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda hazırlanan raporlar ve çözüm önerilerinin karar verici mercilere sunulacağı belirtilirken, Türkiye'nin inşaat vizyonunu güçlendirecek adımların kararlılıkla atılacağı mesajı verildi.

Sektör temsilcileri, kamu ile özel sektör arasındaki diyaloğun artmasının, hem üretim kapasitesine hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı