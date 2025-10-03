İnşaat Sektöründeki Sorunlar Masaya Yatırıldı

Haberler

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, inşaat sektöründeki sorunları ve çözüm önerilerini ele almak üzere bir toplantı düzenledi. Sektör temsilcileri, genel sorunları ve yapı denetim ile altyapı sorunları üzerine görüşlerini paylaştı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında düzenlenen toplantıda, inşaat sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

MATSO 4. Meslek Komitesi (inşaat-emlak hafriyat) ve 13. Meslek Komitesi (mimarlar, mühendisler, konut yapı kooperatifleri) üyeleri ile Manavgat Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığındaki toplantıda, sektörle ilgili konular detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Sektör temsilcilerinin görüşlerini paylaştığı toplantıda, sektörlerde yaşanan genel sorunlar başta olmak üzere yapı denetim, alt yapı sorunları, sektör bileşenleri arasında yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümlerine ilişkin öneriler ele alındı. Toplantıda değinilen sorun ve çözüm önerilerinin detaylı bir rapor haline getirerek, ilgili kurumlara yazılı talepte bulunma kararı alındı.

Güngör toplantıda yaptığı konuşmada, "Birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Manavgat ekonomisi için çalışmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da her daim üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
