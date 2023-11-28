İnşaat sektöründe reel fiyat farkı talebi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, sektörün sıkıntıda olduğunu ve yetkililerce reel fiyat farkı ile cezasız tasfiye kararnamesinin ele alınması gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, sektörün sıkıntıda olduğunu ve yetkililerce reel fiyat farkı ile cezasız tasfiye kararnamesinin ele alınması gerektiğini söyledi.

DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, yaptığı açıklamada, kamu müteahhitlerinin reel fiyat farkı beklediğini söyleyerek, yaşanan artışların kamuda iş yapan müteahhitleri mağdur ettiğini belirtti. Karslıoğlu, yüklenici firmalara reel fiyat farkı verilmesi gerektiğini de ifade ederek, "Kamu ile iş yapan inşaat sektöründeki firmaların bu emtia fiyatlarıyla ayakta kalması mümkün değil. Bugüne kadar iyi niyetle sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak fiyat artışlarından olumsuz etkilenerek taahhütlerini yerine getirmekte zorlanan firmalara da ek süre tanınması gerekiyor" dedi. - ADANA