İnşaat Sektöründe Kalifiye Eleman Sıkıntısı ve Maliyet Artışı

Depremler sonrasında, inşaat sektöründe maliyetler artarken kalifiye eleman sıkıntısı da projeleri yavaşlattı.

Müteahhit Emre Gökdemir, İncek'te bin 800 konutluk projeye imza atıyor.

6 Şubat depremleri sonrasında, inşaat sektöründe maliyetler artarken kalifiye eleman sıkıntısı da projeleri yavaşlattı. İnşaat sektöründe kalifiye işçi ücretlerinin 100 ila 150 bin liraya kadar çıkması ve maliyet artışları birçok müteahhiti yatırım yapmaktan alıkoyduğunu belirten Emre Gökdemir, "Ülkemizde konut açığını kapatmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. TOKİ'nin yükünü hafifletmek, kira artışlarına çözüm sunmak ve başkentteki barınma sorununa nefes olmak amacıyla projeye başladık" dedi.

Emre Gökdemir şunları söyledi: "6 Şubat'ta 11 ilimiz büyük bir felaket yaşadı. Devletimiz TOKİ ile orada büyük bir mücadele veriyor. Biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Ankara'nın kalbinde, insanların layık olduğu konforlu konutları uygun fiyatla sunarak bu ülkeye olan borcumu ödüyorum. Bu sadece bir proje değil, aynı zamanda bir vefa ve sorumluluk göstergesidir."

"Sektörde ara eleman krizi derinleşiyor müteahhitler usta bulamıyor"

İnşaat sektöründe bazı işçilerin maaşlarının doktor, mühendis, hatta yargı mensuplarının gelirini geçtiğini söyleyen Gökdemir, maaşların 70 bin ila 150 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların yalnızca maliyet artışıyla sınırlı olmadığını, sektörün en büyük sorunlarından biri de kalifiye ara eleman eksikliği olduğunun altını çizen Gökdemir, şunları söyledi:

"Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi bir ihtiyaç var. Usta-çırak ilişkisi neredeyse kalmadı. Eğitim sistemi herkesi masa başına yönlendirdi; kimse alanda çalışmak istemiyor. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara acil ihtiyaç var. Ustaları adeta rezervasyonla buluyoruz, ama talepten dolayı birçok usta verdiği sözü bile tutamıyor; daha yüksek ücret teklif eden firmaya gidiyor." - ANKARA