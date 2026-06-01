TMB Başkanı Eren'den birinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin açıklama Açıklaması

Eren, Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerine göre, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 ve inşaat sektörünün yüzde 3,2 oranında büyüme kaydettiğini aktaran Eren, inşaat sektörünün genel ekonominin üzerinde performans gösterdiğini bildirdi.

Eren, inşaat sektörünün büyüme hızında yavaşlama yaşandığına dikkati çekerek, "2025 yılı genelinde yüzde 10,8, 2025 yılının son çeyreğinde ise yüzde 8,6 olan büyümenin, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,2'ye gerilemesi, sektörde önceki dönemde görülen güçlü ivmenin zayıfladığına işaret etmektedir. Bu yavaşlamada, sıkı finansman koşulları, yüksek kredi maliyetleri ve özel sektör yatırımlarındaki temkinli seyir, belirleyici olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgesine yönelik yeniden inşa faaliyetlerinin ve kamu kaynaklı altyapı yatırımlarının, inşaat sektörünü desteklediğini işaret eden Eren, söz konusu katkının, bu yıl itibarıyla göreceli olarak daha sınırlı ve özel sektör kaynaklı inşaat faaliyetlerindeki yavaşlamayı telafi etmede yetersiz kaldığını vurguladı.

Eren, üretim endeksindeki gerileme ve güven endeksindeki zayıflamanın, sektörün yılın geri kalanında daha sınırlı bir büyüme patikasına girebileceğini gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaşın neden olduğu belirsizlik ortamının, yılın başından bu yana birçok şok ile karşı karşıya kalan küresel ekonomiye olan etkileri özellikle ikinci çeyrek rakamlarında daha net görülecektir. Ülke ekonomimizin büyümesinde en önemli aktörlerden biri olan inşaat sektörünün sürdürülebilir büyüme performansını koruyabilmesi için devam eden kamu yatırımlarının ödeneklerindeki kısıtlamalara çözüm getirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve maliyet baskısını azaltacak politikaların hayata geçirilmesi, ülke ekonomimizin de yüksek büyüme rakamlarını tekrar yakalamasını sağlayacaktır."