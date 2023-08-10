İnşaat Maliyetleri Haziran Ayında Yüzde 4,43 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyetleri haziran ayında yüzde 4,43 artış gösterdi. İnşaat maliyetlerinde yıllık artış ise yüzde 49,32'ye yükseldi. İnşaat malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,81, işçilik endeksi ise yüzde 0,86 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,69 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyetleri haziran ayında yüzde 4,43 artış gösterdi. İnşaat maliyetlerinde yıllık artış ise yüzde 49,32'ye yükseldi.

TÜİK, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,43, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49,32 oranında arttı.

İnşaat malzeme endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,81, işçilik endeksi de yüzde 0,86 artış gösterdi. İnşaat malzemesindeki yıllık artış ise yüzde 35,67 oldu. İşçilik endeksindeki yıllık artış oranı da yüzde 105,11 olarak gerçekleşti.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 51,82 ARTIŞ GÖSTERDİ

TÜİK verilerine göre, bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 arttı. Bir önceki aya göre bina inşaatındaki malzeme endeksi yüzde 5,04, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksindeki artış yüzde 37,95, işçilik endeksindeki artış ise yüzde 105,53 oldu.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 41,69 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,69 arttı. Bu yapılarda kullanılan malzemedeki aylık fiyat artışı yüzde 8,33, işçilik endeksindeki artış ise yüzde 1,05 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,91, işçilik endeksi yüzde 103,57 arttı.