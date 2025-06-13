İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,69 arttı, aylık yüzde 1,67 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,69 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,07 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,00 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,82 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 23,14 arttı, aylık yüzde 1,76 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,76 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,11 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 21,22 arttı, aylık yüzde 1,36 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,92 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,10 arttı. - BAYBURT