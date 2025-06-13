İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 22,69 Arttı

İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 22,69 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 22,69, aylık bazda ise yüzde 1,67 oranında artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi de benzer şekilde yıllık yüzde 23,14 artarken, bina dışı yapılar için yüzde 21,22 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,69 arttı, aylık yüzde 1,67 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,69 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,07 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,00 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,82 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 23,14 arttı, aylık yüzde 1,76 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,76 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,11 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 21,22 arttı, aylık yüzde 1,36 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,92 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,10 arttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.