İnşaat Maliyet Endeksi Nisan Ayında Yükseliş Gösterdi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Nisan ayında yıllık yüzde 22,69, aylık yüzde 1,67 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi de aynı dönemlerde benzer artışlar gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,69 arttı, aylık yüzde 1,67 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,69 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,07 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,00 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,82 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 23,14 arttı, aylık yüzde 1,76 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,76 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,11 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 21,22 arttı, aylık yüzde 1,36 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,92 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,10 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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