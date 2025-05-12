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İnşaat Maliyet Endeksi Mart 2025'te Artış Gösterdi

İnşaat Maliyet Endeksi Mart 2025'te Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyet endeksinin 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,53, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %23,23 arttığını açıkladı. Bina inşaatı ve bina dışı yapılar için ayrıntılı artışlar da paylaşıldı.

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,23 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,95 arttı, işçilik endeksi %0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %18,80 arttı, işçilik endeksi %31,72 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %23,60 arttı, aylık %1,45 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,0 arttı, işçilik endeksi %0,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %19,68 arttı, işçilik endeksi %30,77 arttı.

Bina dışı yapılarda maliyet yıllıkta %22 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,79 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,82 arttı, işçilik endeksi %1,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %16,14 arttı, işçilik endeksi %35,22 arttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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