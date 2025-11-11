Haberler

İnşaat Maliyet Endeksi Eylül'de Yükseliş Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Aylık bazda endeks %0,87, yıllık bazda ise %23,18 artış kaydetti. Malzeme ve işçilik endeksleri de benzer şekilde yükseldi.

İnşaat maliyet endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda yüzde 23,18 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,18 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,9, işçilik endeksi yüzde 0,82 artış gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,32, işçilik endeksi yüzde 30,99 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,96, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,75 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06, işçilik endeksi yüzde 0,8 artış kaydetti. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,82, işçilik endeksi yüzde 30,47 yükseliş sergiledi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 arttı.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,43, işçilik endeksi yüzde 0,87 yükselirken geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,91, işçilik endeksi yüzde 32,86 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
