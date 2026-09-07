İngiltere'de altyapı yatırımları için kritik adım

İngiltere Hazinesi yaptığı açıklamada, ülke genelinde yatırımları artırma planlarının bir parçası olarak, kamu altyapı projelerinin uzun vadeli faydalarını değerlendirmede kullanılan temel bir oranı düşüreceğini söyledi.

İngiltere Hazinesi, sermaye projelerinin onaylanmasına ilişkin kuralları belirleyen 'Yeşil Kitap'ta yapılacak reformları ayrıntılandırdığı açıklamasında, kamu harcamalarının değerlendirilmesinde kullanılan iskonto oranının yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşürüleceğini söyledi. Değişikliklerin, gerçekleşmesi yıllar alan faydalara daha fazla ağırlık vererek ulaşım, konut ve sosyal altyapı projelerinin hükümetin harcama kararlarında "daha adil şekilde değerlendirilmesini" sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı