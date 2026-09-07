Haberler

İngiltere'de altyapı yatırımları için kritik adım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Hazinesi, kamu altyapı projelerinde kullanılan iskonto oranını yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşüreceğini açıkladı. Bu reform, uzun vadeli faydaları daha fazla öne çıkararak ulaşım, konut ve sosyal altyapı projelerinin hükümet harcamalarında daha adil değerlendirilmesini hedefliyor.

İngiltere Hazinesi yaptığı açıklamada, ülke genelinde yatırımları artırma planlarının bir parçası olarak, kamu altyapı projelerinin uzun vadeli faydalarını değerlendirmede kullanılan temel bir oranı düşüreceğini söyledi.

İngiltere Hazinesi, sermaye projelerinin onaylanmasına ilişkin kuralları belirleyen 'Yeşil Kitap'ta yapılacak reformları ayrıntılandırdığı açıklamasında, kamu harcamalarının değerlendirilmesinde kullanılan iskonto oranının yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşürüleceğini söyledi. Değişikliklerin, gerçekleşmesi yıllar alan faydalara daha fazla ağırlık vererek ulaşım, konut ve sosyal altyapı projelerinin hükümetin harcama kararlarında "daha adil şekilde değerlendirilmesini" sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki 122 milyonluk vurgunda akılalmaz detay! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış

Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler: Yine bizi cezalandırdılar

Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler
Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi

Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Bu düşüşün bedeli ağır oldu!
Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor

İşlerin tıkır tıkır gittiği Süper Lig devinde seçim kararı

Selçuk Mızraklı tahliye edildi

Selçuk Mızraklı tahliye edildi! İşte ilk görüntüler