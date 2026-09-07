İngiltere'de altyapı yatırımları için kritik adım
İngiltere Hazinesi, kamu altyapı projelerinde kullanılan iskonto oranını yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşüreceğini açıkladı. Bu reform, uzun vadeli faydaları daha fazla öne çıkararak ulaşım, konut ve sosyal altyapı projelerinin hükümet harcamalarında daha adil değerlendirilmesini hedefliyor.
İngiltere Hazinesi yaptığı açıklamada, ülke genelinde yatırımları artırma planlarının bir parçası olarak, kamu altyapı projelerinin uzun vadeli faydalarını değerlendirmede kullanılan temel bir oranı düşüreceğini söyledi.
İngiltere Hazinesi, sermaye projelerinin onaylanmasına ilişkin kuralları belirleyen 'Yeşil Kitap'ta yapılacak reformları ayrıntılandırdığı açıklamasında, kamu harcamalarının değerlendirilmesinde kullanılan iskonto oranının yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşürüleceğini söyledi. Değişikliklerin, gerçekleşmesi yıllar alan faydalara daha fazla ağırlık vererek ulaşım, konut ve sosyal altyapı projelerinin hükümetin harcama kararlarında "daha adil şekilde değerlendirilmesini" sağlaması amaçlanıyor.