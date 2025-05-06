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İngiltere ve Hindistan'dan Tarihi Ticaret Anlaşması

İngiltere ve Hindistan'dan Tarihi Ticaret Anlaşması
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İngiltere ve Hindistan, ticaretin artırılması amacıyla önemli bir ikili anlaşma imzaladı. Anlaşma ile birlikte gümrük vergileri büyük oranda düşürülecek ve iki ülke arasındaki ticaretin 25,5 milyar sterline çıkması bekleniyor. Bu anlaşma, İngiltere'nin Brexit sonrası imzaladığı en büyük ticaret anlaşması olma özelliğini taşıyor.

İngiltere ve Hindistan, "tarihi" olarak nitelendirilen ikili ticaret anlaşması imzaladı.

İngiltere Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında İskoç viskisi, kozmetik ve tıbbi cihazlar gibi temel ürünlerde Hindistan vergileri düşürecek ve İngiltere'den ülkeye yapılan ihracatın yüzde 90'ında vergi indirimleri sabitlenecek.

İngiltere'den Hindistan'a viski ve cin ihracatında geçerli olan gümrük vergileri yüzde 150'den yüzde 75'e, anlaşmanın 10'uncu yılında da yüzde 40'a indirilecek.

Otomotiv ihracatına yönelik vergiler ise yüzde 100'ün üzerindeki seviyesinden, belirli kota kapsamında yüzde 10'a düşürülecek.

İki ülke arasındaki ticaretin artmasını ve ürünlerin daha ucuz hale gelmesini sağlayacak ürünler arasında havacılık sektörü, kozmetik, kuzu eti, tıbbi cihazlar, somon balığı, elektrikli makineler ve gazlı içecekler dahil birçok ürün yer alıyor.

İhracat kapsamındaki ürünlerin yüzde 85'i gelecek 10 yıl içinde tamamen gümrüksüz hale gelecek.

Hindistan'ın İngiltere'ye ihraç ettiği kıyafet, ayakkabı ve dondurulmuş karides gibi gıda ürünlerine yönelik tarifeler ise kaldırılacak.

"Tarihi" olarak nitelendirilen ticaret anlaşmasının ikili ticareti 25,5 milyar sterline çıkarması, İngiliz ekonomisine ise yıllık 4,8 milyar sterlin katkı sağlaması bekleniyor.

Söz konusu anlaşma İngiltere'nin Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından gerçekleştirdiği en büyük ticaret anlaşması olarak öne çıkıyor.

Açıklamada anlaşmaya ilişkin görüşlerine yer verilen Başbakan Keir Starmer, "Ticaret ve ekonomi için yeni bir dönemdeyiz. Bu da İngiliz ekonomisini güçlendirmek ve çalışan insanların daha fazla kazanmasını sağlamak için daha hızlı hareket etmemiz anlamına geliyor. Hindistan ile imzaladığımız bu anlaşma ekonomimizi büyütecek." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden Hindistan ile imzalanan ticaret anlaşmasının İngiliz halkı için bir kazanım olduğunu belirterek, "Küresel belirsizliklerin olduğu bu dönemde, küresel ticarete yönelik pragmatik yaklaşım işletmelere ve tüketicilere istikrar sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere ve Hindistan, ticaret anlaşmasına yönelik görüşmeleri şubatta yeniden başlatmıştı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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