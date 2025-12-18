Haberler

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. Enflasyonun hedef seviye olan yüzde 2'nin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtilirken, ekonomik büyümenin yavaşladığı ve iş gücü piyasasında durgunluk yaşandığı ifade edildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 5 üye politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullanırken, 4 üye faizin sabit bırakılması için görüş bildirdi.

Çoğunluğun sağlanmasıyla BoE, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e çekti.

Açıklamada, yıllık enflasyonun kasımda yüzde 3,2'ye gerilediği anımsatılarak, "Enflasyonun hala hedef seviye olan yüzde 2'nin üzerinde olmasına rağmen kısa vadede hedefe doğru gerilemesi bekleniyor. Kısıtlayıcı para politikasını yansıtan ve zayıf ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasında artan durgunlukla tutarlı olarak, ücret artışı ve hizmet fiyat enflasyonu yavaşlamaya devam etti. Enflasyonun 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 3 civarına gerilemesini, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2'ye yakınsamasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Para politikasının, enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde istikrarlı bir şekilde yerleşmesini sağlamak üzere belirlendiği kaydedilen açıklamada, enflasyonun daha uzun süre devam etme riskinin bir önceki toplantıdan beri azaldığı ancak orta vadeli enflasyon risklerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, para politikasının daha da gevşetilme derecesinin enflasyon görünümüne bağlı olduğu ifade edilerek, "Ağustos 2024'ten bu yana banka faiz oranı 150 baz puan düşürüldüğünden, politikanın kısıtlayıcılığı azaldı. Mevcut verilere dayanarak, banka faiz oranının kademeli olarak düşmeye devam etmesi muhtemel ancak politikanın daha da gevşetilmesine ilişkin kararlar daha zorlu hale gelecektir." değerlendirmesi yer aldı.

İngiltere ekonomisinde büyümenin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ile BoE'nin beklentilerinin hafif altında kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Banka personelinin analizine göre, bu yavaşlamanın bir kısmı düzensiz ve temel çeyreklik ekonomik büyüme yüzde 0,2'ye yakın. Aylık ekonomik büyüme, piyasa sektörü üretiminin daha da düşmesi nedeniyle ekimde yüzde 0,1 geriledi. Bu, beklenenin altında bir oran ve Banka personeli artık dördüncü çeyrekte ekonomik büyümenin sıfır seviyesinde olacağını tahmin ediyor."

BoE'nin yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bir önceki tahmini yüzde 0,3 olmuştu.

BoE Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası değerlendirmesinde, enflasyondaki düşüşe işaret ederek, "Bu nedenle bugün faizi altıncı kez düşürerek yüzde 3,75'e indirdik. Faizin kademeli olarak düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak her faiz indirimiyle, ne kadar daha düşüreceğimiz konusu daha da belirsiz hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

BoE, 6 Kasım'daki son toplantısında politika faizini yüzde 4'te sabit tutmuştu.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün

Milyonları ev sahibi yapacak projede başvurular için son gün
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title