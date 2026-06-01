Haberler

İngiltere'de imalat sanayi aktivitesi mayısta son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de imalat sanayi PMI mayısta 53,9 puana yükselerek son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak Orta Doğu'daki savaş nedeniyle tedarik zinciri sorunları ve artan maliyetler toparlanmayı tehdit ediyor.

İngiltere'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,9 puanla son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global Market Intelligence, İngiltere'nin mayıs ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış imalat sanayi PMI mayısta 53,9 puanla son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü. İmalat sanayi PMI nisanda 53,7 puan olmuştu.

Öte yandan, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının kesilmesiyle tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle şirketler, ham madde kıtlığı ve artan satın alma maliyetleri gibi konularda önemli zorluklar yaşamaya devam etti.

İngiltere'deki üreticiler, mayıs boyunca girdi fiyatları ve tedarik zincirleri üzerinde belirgin şekilde baskı yaşadıklarını bildirirken satın alma maliyetlerindeki artış hızı da yaklaşık son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomik Göstergeler Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mayısta üretimdeki büyüme ve iş dünyasındaki iyimserliğin son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla İngiltere imalat sektöründeki toparlanmanın hız kazandığını belirtti.

Ancak bu toparlanmanın sürdürülebilirliğinin "şüpheli" olduğunu kaydeden Dobson, "Son dönemde üretimdeki genişlemeyi tetikleyen artış, imalatçılar ve müşterilerinin, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle beklenen fiyat artışlarını ve tedarik zinciri aksaklıklarını hafifletmek amacıyla alımlarını öne çekmelerine bağlı. Müşteriler yeterli güvenlik stoklarını oluşturduklarında bu toparlanma azalacaktır. Jeopolitik belirsizlik, Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı gibi önemli ulaşım güzergahlarına yönelik riskler tehdit oluşturmaya devam ettiği sürece, bu durum üreticileri kısıtlamaya ve büyümeyi riske atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
Dün geceye damga vuran görüntü! 3'ü bir arada

Dün geceye damga vuran görüntü!
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü: O hata nasıl yapılır?

Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi