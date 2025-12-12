İngiltere ekonomisi ekimde daraldı

İngiltere ekonomisi ekimde yüzde 0,1 küçüldü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiltere ekonomisi Eylül 2025'teki yüzde 0,1 daralmanın ardından ekimde de yüzde 0,1 küçüldü. Beklenti, ekonominin ekimde yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Hizmet sektörü ekimde yüzde 0,3 ve inşaat sektörü yüzde 0,6 daralırken, imalat sektörü yüzde 1,1 büyüme kaydetti.

Ülke ekonomisi ağustos-ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 küçüldü.

Bu dönemde hizmet sektörü aktivitesi yatay seyir izledi, imalat ve inşaat sektörleri sırasıyla yüzde 0,5 ve 0,3 daralma gösterdi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown verilere ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu üç aylık dönemde imalat sektörü aktivitesinin azaldığını ve hizmet sektöründeki büyümenin durduğunu belirterek, "Özellikle otomobil üretiminde zayıflama devam etti. Hizmet sektörü de bu dönemde büyüme göstermedi." ifadesini kullandı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Raj Badiani, büyüme verileri sonrası paylaştığı notta, üst üste dördüncü ayda da zayıf gelen büyüme verilerinin iç talepteki kötüleşme, maliye politikasındaki değişiklikler ve yüksek ABD tarifelerinin işletmeler üzerinde artan etkisini yansıttığına işaret etti.

Bu durumun İngiltere'deki şirketlerin işe alım ve yatırım planlarını erteleme yönünde önemli bir baskı yarattığını ifade eden Badiani, tüketicini güveninin "sıkışmış" durumda kaldığını ve tüketicilerin isteğe bağlı harcamalarını kıstığını kaydetti.

Ekonomistler, büyüme verileri sonrası İngiltere Merkez Bankası'nın 18 Aralık'taki toplantısında politika faizinde indirime gitme ihtimalinin arttığını öngörüyor.