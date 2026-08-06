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İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi

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İngiltere, 6 Rus bankası, 6 gizli filo tankeri ve nadir metal ithal eden 4 şirkete yaptırım uyguladı. Dışişleri Bakanı Miliband, 'Adil ve kalıcı barışa kadar baskı artacak' dedi. 2022'den beri toplam 3.400'den fazla kişi, işletme ve gemi hedef alındı.

İngiltere, 6 Rus bankasını, yeni edinilen 6 gizli filo tankerini ve silahlarda kullanılan nadir metaller olan tantal ve niyobyum ithal eden 4 Rus şirketini kapsayan yemi yaptırımlar açıkladı.

İngiltere, Moskova'nın petrol gelirlerini engelleme çabalarının bir parçası olarak Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı. İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada Rus gemileri, bankaları ve şirketleri hedef alan yeni yaptırımlarla Rusya'ya yönelik yaptırım yasaları kapsamında 13 yeni tanımlama ve 6 yeni şartname eklediğini açıkladı. Yeni yaptırımların 6 Rus bankasını, yeni edinilen 6 gizli filo tankerini ve silahlarda kullanılan nadir metaller olan tantal ve niyobyum ithal eden 4 Rus şirketini kapsadığı kaydedildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, yaptırımlara ilişkin açıklamasında "Adil ve kalıcı bir barışa sağlanana kadar Rusya'ya yönelik baskıyı arttıracağız" dedi.

İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 2022 yılından bu yana Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle 3 bin 400'den fazla kişi, işletme ve gemiye yaptırım uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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