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İngiltere'de Tarihi Kuraklık Uydu Görüntülerine Yansıdı

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İngiltere, üst üste beş sıcak hava dalgası ve düşük yağış nedeniyle resmen kuraklık ilan etti. Ülkenin %71,3'ü ve Galler etkilenirken, yeşil alanlar sarardı ve kuraklık uydu görüntülerinde belirgin şekilde görüldü.

Bu yıl üst üste 5 sıcak hava dalgası yaşanan ve oldukça düşük yağış alan İngiltere'deki şiddetli kuraklık uydu görüntülerine yansıdı.

İngiltere'de temmuzun kayıtlardaki en kurak ay olmasının ardından İngiltere Çevre Ajansı, Londra'nın tamamı olmak üzere ülkenin yüzde 71,3'ünde ve Galler'de resmen kuraklık ilan etti.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük yağış rejimi nedeniyle etkili olan kuraklık sonrası İngiltere'nin yeşil çehresi sarıya döndü. Ülkede, Hyde Park dahil büyük yeşil parklar kuraklık koşullarından ciddi ölçüde etkilendi.

İngiltere'deki kuraklık koşulları, uydu görüntülerine de yansıdı. Görüntüler, geçen yıl ile karşılaştırıldığında, kuraklığın şiddetini ortaya koyuyor.

Ülkenin birçok kesiminde 2 aydan fazla süredir kayda değer yağış görülmüyor.

Kaynak: AA
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