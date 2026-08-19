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İngiltere'de enflasyon yükseldi: %2,9

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İngiltere'de yıllık enflasyon Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının etkisiyle temmuzda yüzde 2,9 seviyesine çıktı.

İngiltere'de yıllık enflasyon Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının etkisiyle temmuzda yüzde 2,9 seviyesine çıktı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,9'a yükseldi. Aylık enflasyon da yüzde 0,3 oldu.

Konut ve hane halkı hizmetleri ile mobilya fiyatlarındaki artışlar, yıllık ve aylık enflasyondaki değişimde yukarı yönlü etki yaptı. Ulaştırma fiyatları ise aşağı yönlü baskı yaparak bu etkiyi kısmen dengeledi.

İngiltere'de enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,6 ile değişiklik göstermedi. Hizmetler sektörü enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,4'e geriledi. Hizmetler enflasyonu haziranda yıllık yüzde 3,6 olmuştu.

ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası artan enerji fiyatları hane halkları için yaşam maliyetlerinde yeni bir baskıya yol açtı. Bu durum ülkede enflasyonun hız kazanmasında etkili oldu.

ONS Fiyatlardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Mike Hardie, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun temmuzda hız kazanmasında gaz fiyatlarındaki keskin artışın belirleyici olduğunu belirterek, "Bu, gaz fiyatlarındaki yaklaşık 4 yıldır gördüğümüz en büyük artıştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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