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İngiltere'de yıllık enflasyon akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle hızlandı

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İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,1 seviyesine çıktı.

İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,1 seviyesine çıktı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,1 oldu. Yıllık enflasyon bu dönemde temmuzdaki yüzde 2,9 seviyesine göre hızlanırken son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ülkede yıllık enflasyon martta yüzde 3,3'ü görmesinin ardından nisanda yüzde 2,8'e gerilemişti.

Öte yandan, piyasa beklentisi de enflasyonun yüzde 3,1'e ulaşacağı yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ağustosta yıllık bazda yüzde 2,6'da yatay seyrederken hizmet sektörü enflasyonu da yüzde 3,4 sabit kaldı.

İngiltere'de enflasyon ağustosta aylık bazda ise yüzde 0,5 olarak hesaplandı. Ağustos 2025'te aylık enflasyon yüzde 0,3 olmuştu.

Aylık enflasyonda en büyük yukarı yönlü etki, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret kesintisi nedeniyle artış gösteren akaryakıt fiyatlarından kaynaklandı.

ONS verileri, İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının ağustosta yıllık bazda yüzde 23 arttığını ortaya koydu.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, benzin ve dizel fiyatlarındaki artışın enflasyonun hızlanmasında belirleyici olduğunu belirterek uçak biletlerinin yükselmesinin de rol oynadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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