İngiltere'de işsizlik yaklaşık son 5 yılın zirvesinde

İngiltere'de işsizlik yüzde 5,2 ile yaklaşık son 5 yılın zirvesine çıktı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Ekim- Aralık 2025 aylarını kapsayan üç aylık döneme ilişkin işgücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik oranı çeyreklik bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Bu dönemde işsizlik yüzde 5,2 ile Kasım 2020-Ocak 2021 aylarını kapsayan üç aylık dönemden beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede işe alım aktivitesinin zayıfladığını ve işsizliğin yükseldiğini ifade etti.

Bu dönemde özel sektördeki maaş artışlarının yavaşlayarak son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten McKeown, kamudaki maaş artışlarının da yavaşlamasına rağmen yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.