Haberler

İngiltere'de işsizlik yaklaşık son 5 yılın zirvesinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de işsizlik oranı, Ekim-Aralık 2025 döneminde yüzde 5,2'ye çıkarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ONS, işgücü piyasasındaki zayıf işe alım aktivitelerine dikkat çekti.

İngiltere'de işsizlik yüzde 5,2 ile yaklaşık son 5 yılın zirvesine çıktı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Ekim- Aralık 2025 aylarını kapsayan üç aylık döneme ilişkin işgücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik oranı çeyreklik bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Bu dönemde işsizlik yüzde 5,2 ile Kasım 2020-Ocak 2021 aylarını kapsayan üç aylık dönemden beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede işe alım aktivitesinin zayıfladığını ve işsizliğin yükseldiğini ifade etti.

Bu dönemde özel sektördeki maaş artışlarının yavaşlayarak son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten McKeown, kamudaki maaş artışlarının da yavaşlamasına rağmen yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Züber'in sahipleri gözaltına alındı

Atıştırmalık devinin patronları gözaltında
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katletti

Mülteci kadın ve asker sevgilisi yataklarında katledildi
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı

Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı