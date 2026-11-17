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İngiltere'de işsizlik oranı, temmuz-eylül döneminde önceki üç aylık döneme göre 0,3 puan azalarak yüzde 4,6 oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), iş gücü piyasasına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre, ülkede işsizlik oranı temmuz-eylül döneminde yüzde 4,6 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, hem geçen yılın aynı dönemine hem de önceki üç aylık döneme kıyasla 0,3 puan geriledi.

16-64 yaş grubunda istihdam oranı, önceki üç aylık döneme göre 0,3 puan artarak yüzde 75,4'e yükseldi. İş gücüne dahil olmayanların oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 20,8'e indi.

ONS, istihdam ve işsizlik oranlarındaki son değişimlerin kısmen ankete katılan grupların değişmesinden kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: AA