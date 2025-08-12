İngiltere'de İşsizlik Oranı Nisan-Haziran Döneminde Yüzde 4,7'de Kaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, nisan-haziran dönemine ait işgücü piyasası verilerini açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 4,7 ile yatay seyir izlerken, çalışanların ücret artışlarında da yavaşlama gözlemlendi.

İngiltere'de işsizlik nisan-haziran döneminde yüzde 4,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede nisan-haziran aylarını kapsayan çeyreklik döneme ilişkin işgücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik söz konusu dönemde yüzde 4,7 ile yatay bir seyir izlerken, piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşti.

İngiltere'de işsizlik mart-mayıs döneminde yüzde 4,7'ye çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Böylece, nisan-haziran döneminde de yatay seyreden işsizlik oranı, son 4 yılın zirvesinde kalmayı sürdürüyor.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini belirterek, bu dönemde çalışanların düzenli ücretlerindeki artışın yatay seyrettiğini ancak ikramiyeler dahil ücretlerdeki büyümenin yavaşladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
