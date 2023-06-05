İngiliz yatırımcılar İstanbul'da gayrimenkul yatırımları için buluştu

İngiltere'nin iş insanları kuruluşlarından Support Muslim Business Forum (SMBF) 30 yatırımcıyla İstanbul'a geldi.

Gayrimenkul Borsası'nın (GABORAS) davetiyle İstanbul'a gelen heyet ilk toplantısını SENYAP Yatırım Programı kapsamında GABORAS ile MÜSİAD Genel Merkez'de gerçekleştirdi.

GABORAS'ın uçtan uca gayrimenkul ticareti hizmeti veren online platformuna büyük ilgi gösteren Londralı yatırımcılar, özellikle çevrim içi ortamda ihaleler yapılmasını takdirle karşıladı.

Yatırımcılar ziyaret kapsamında gayrimenkulden enerjiye, sağlıktan turizm ve otelciliğe, sanayi ve ticarete farklı alanlarda Türk iş insanlarıyla ikili görüşmeler yürütüyor.

Toplantıda konuşan GABORAS Genel Müdür Yardımcısı Ruhi Konak, Türkiye'nin daha fazla yabancı yatırımcıya ihtiyacı olduğunu belirterek, bu sebeple İngiltere'den gelen yatırımcıları Türkiye'de ağırlamış olmanın gurur ve mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Gelen yatırımcılar arasında birçok sektörden iş insanlarının olduğunu vurgulayan Konak, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlar kapsamında gayrimenkul, arazi, konaklama ve tesisler gibi geniş portföy seçenekleriyle yatırımcıların ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti:

"Türkiye, yatırımcılar için cazip bir ülke"

Konak, GABORAS'ın Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye son yıllarda yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi. Bu sebeple yabancı yatırımcılara odaklanan birçok gayrimenkul şirketi ortaya çıkmaya başladı. Ancak yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını organize edebilecek güvenilir bir ortama ihtiyaçları var. GABORAS Türkiye'nin tamamına hizmet verebilen yapısı, güvenli bir platform oluşu ve yurtiçinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çözüm ortaklıkları ile yabancı yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor."

GABORAS'tan İngiltere'ye özel hizmet

GABORAS'ın İngiltere'de hizmet veren yeni bir web adresi oluşturduğunu belirten Konak, "İngiltere ile ticari faaliyetlerimizi geliştirmek adına büyük adımlar atıyoruz. Bu kapsamda orada faaliyet gösteren AHG Investment firması ile çözüm ortaklığımız bulunuyor. Birlikte hem İngiltere'den Türkiye'ye yapılacak yatırımların hem de Türkiye'den İngiltere'ye yapılacak olan yatırımların organize edilmesi hizmetlerini yürütüyoruz. Aynı zamanda yakın zamanda aktif hale getirdiğimiz İngiltere uzantılı web adresimizle de GABORAS platformumuzu İngiltere'deki yatırımcılar için merkezi bir noktaya taşıyoruz." dedi.

GABORAS'ın web ve mobil tabanlı online platformunun Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Arapça dil seçenekleriyle de hizmet verdiğini kaydeden Konak, "Türkiye'yi dünya gayrimenkul piyasasının ve finansmanının merkezi yapacağız." ifadesini kullandı.

GABORAS'ın kurmuş olduğu gayrimenkul ticaretinin online platformu ile sektörün hızlı, kolay ve güvenli gayrimenkul ticareti sağladığını belirten Konak, şu değerlendirmede bulundu:

"Gayrimenkul sektöründe alıcı, satıcı, kiralayan, kiraya veren, özel taleplerde bulunan, aracı ve temsilci olarak yer alan tüm gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşlar, bugün ilk kez gayrimenkul ile ilgili tüm işlemlerini tek bir noktadan ve kapsamlı olarak yürütebiliyor. Kurmuş olduğumuz Gayrimenkul İhtisas Arabuluculuk ve Tahkim Merkezimiz ile de taraflar arasında oluşan herhangi bir ihtilaf durumunun çözümü için hukuki destek veriyoruz. Böylece kurulacak olan hakem heyetiyle uzun süren ve çözüme kavuşması zorlaşan gayrimenkul ticareti anlaşmazlıklarının da kısa süre içerisinde çözüme kavuşmasını sağlıyoruz."