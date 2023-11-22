İngiliz Ekonomisinin Büyüme Tahmini Düşürüldü

İngiliz ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,7'ye çekildi. Bütçe Sorumluluk Ofisi'nden (OBR) yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,6 büyüyeceği aktarıldı. Ayrıca ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 olan enflasyonun 2024 sonunda yüzde 2,8'e gerileyeceği tahmin edildi.

İngiliz ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,7'ye çekildi.

Bütçe Sorumluluk Ofisi'nden (OBR) yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,6 büyüyeceği aktarıldı.

Açıklamada, 2024 için ekonomik büyüme tahmini marttaki yüzde 1,8'lik öngörüden yüzde 0,7 seviyesine düşürüldü. Ekonominin 2025'te ise yüzde 1,4 büyüyeceği öngörüldü. Daha önceki tahmin 2025 için yüzde 2,5 olmuştu.

Ayrıca ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 olan enflasyonun 2024 sonunda yüzde 2,8'e gerileyeceği tahmin edildi. İngiltere Merkez Bankasının yüzde 2'lik enflasyon hedefine ise 2025'ten önce ulaşılamayacağı aktarıldı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, parlamentoda sonbahar dönemi bütçe düzenlemelerine ilişkin yaptığı konuşmada, ülkede emekli maaşlarının gelecek yıldan itibaren yüzde 8,5, sosyal yardım ve işsizlik maaşlarının ise yüzde 6,7 artırılmasına karar verildiğini kaydetti.

Hunt ayrıca, ülkede 27 milyon çalışanın temel sigorta vergisinin yüzde 12'den yüzde 10'a çekilmesine kadar verildiğini ifade etti.

Maliye Bakanı Hunt, işletmeler için kurumlar vergisinde kalıcı bir kesintiye gidildiğini duyurdu.

Muhalefette olan İşçi Partisi'nin Gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves ise 13 yıldır iktidarda olan Muhafazakar Parti politikaları nedeniyle ülkede ekonomik büyümenin çıkmaza girdiğini belirtti.