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ING Yatırım'ın yeni Genel Müdürü Murat Yılmaz oldu

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ING Türkiye'nin iştiraki ING Yatırım'da üst düzey bir atama gerçekleşti. Murat Yılmaz, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Yatırım Genel Müdürü olarak atandı. Yılmaz, yeni görevinde ING Türkiye'nin borsada işlem gören piyasalar ve finansal ürünler politikalarına liderlik edecek.

ING Türkiye'nin iştiraki ING Yatırım'da üst düzey bir atama gerçekleşti. Murat Yılmaz, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Yatırım Genel Müdürü olarak atandı. Yılmaz, yeni görevinde ING Türkiye'nin borsada işlem gören piyasalar ve finansal ürünler politikalarına liderlik edecek.

ING Türkiye'nin iştiraki ING Yatırım'da üst düzey bir atama gerçekleşti. Murat Yılmaz, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Yatırım Genel Müdürü olarak atandı. Yılmaz yeni görevinde, ING Türkiye'nin Borsa İstanbul'da işlem gören piyasalar ve finansal ürünler politikalarına liderlik edecek. Murat Yılmaz, lisans eğitimini 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamladı. London Business School ve Lausanne International Institute for Management'ta liderlik programlarına katıldı. Kariyerine 1996 yılında Intermedya Grup'ta ekonomi alanında gazeteci-editör olarak başlayan Yılmaz, 1998-2014 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda sırasıyla Müfettiş, Şube Müdürü, Saha Müdürü ve Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2014 yılından itibaren HSBC'de satış ve operasyon ekiplerine liderlik ederek, önemli dönüşüm projelerine imza attı. Yılmaz, son olarak HSBC'de Satış ve Müşteri Kanalları Grup Başkanı olarak görev yapıyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Murat Yılmaz Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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