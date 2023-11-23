ING Türkiye ve ING Leasing, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 100 milyon euro ve 5 milyon dolar tutarında kredi anlaşmaları imzaladı. Bu iş birliği ile sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarına ve kadın işletmelerine yönelik finansman desteği artırılacak.

ING Türkiye ve ING Leasing, EBRD ile 100 milyon euro ve 5 milyon dolarlık kredi anlaşmaları imzaladı

ING Türkiye ve ING Leasing, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 100 milyon euro ve 5 milyon dolar tutarında kredi anlaşmaları imzaladı. ING ve EBRD arasında Türkiye'deki ilk fonlama işlemi olan bu iş birliği kapsamında sağlanan kaynak ile sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarına ve kadın işletmelerine yönelik finansman desteğinin artırılması hedefleniyor.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezinde konumlayan ING Türkiye, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) ve Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı (WiB) kapsamında toplam 95 milyon euro ve 5 milyon dolar tutarında, ING Leasing ise GEFF kapsamında 5 milyon euro tutarında kredi anlaşmaları imzaladı. Sağlanan bu kaynaklar ile sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarına ve kadın işletmelerine yönelik finansman desteğinin artırılması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin GEFF ve WiB programlarını birlikte sunduğu bu finansman, banka ve ING Leasing ile EBRD arasında gerçekleştirilen ilk fonlama işlemi olma özelliğini de taşıyor. ING Türkiye, bu anlaşma kapsamında sağlanacak fonların yaklaşık 85 milyon euroluk kısmını sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarını, 15 milyon euroluk kısmını ise kadın öncülüğünde yönetilen KOBİ'lerin güçlendirilmesini desteklemek amacıyla kullandıracak. ING Leasing ise, bu yeni kaynağı GEFF kriterlerine uygun olarak müşterilerine sunacak.

"Sürdürülebilirlikte Türkiye'de kurumsal bankacılıktaki konumumuzu güçlendiriyoruz"

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede finans sektörünün önemli bir rolü olduğunu aktaran ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay şunları söyledi: "Sürdürülebilirlikte güçlü temeller inşa ediyor ve sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimizden biri olarak konumluyoruz. Sürdürülebilirliğe geçişi destekleme konusunda bankacılık sektöründe lider olma hedefiyle ilerliyoruz. Global uzmanlık ve deneyimimizi ülkemize aktararak müşterilerimizin yerli ve uluslararası piyasalarda finansman kaynaklarına ulaşmalarına destek oluyoruz. Sürdürülebilirlikte Türkiye'de kurumsal bankacılıkta aksiyon lideri olma hedefimiz doğrultusunda, konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Farklı danışmanlık ve finansman rolleriyle yeşil ekonomiye geçişi desteklerken, aynı zamanda iş hayatında kadınların güçlendirilmesini de önemsiyoruz. Bu kapsamda, EBRD ile başlattığımız bu iş birliğimizi oldukça değerli buluyor, sağlanan kaynağın, ticari bankacılık ve KOBİ segmentlerine yönelik desteğimizin genişletilmesine ve daha yeşil, kapsayıcı bir geleceğe ulaşmada ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"ING Türkiye ve ING Leasing'i iş ortağı olarak kazanmaktan mutluluk duyuyoruz"

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya ise anlaşmalar özelinde şunları söyledi: "Bu işlemler ülkedeki iki temel hedefimizi pekiştiriyor; yeşil ekonomiye geçişi destekliyor ve daha kapsayıcı bir KOBİ ekosistemi için kadınlara yönelik fırsatları genişletiyor. Bu anlamda, ING Türkiye ve ING Leasing'i iş ortağı olarak kazanmaktan mutluluk duyuyor, ülkenin ve bölgenin daha yeşil, dirençli bir geleceğe doğru ilerlemesine destek olacak uzun vadeli bir iş birliği gerçekleştireceğimize inanıyoruz." - İSTANBUL