ING Türkiye, Görme Engelliler İçin Erişilebilir Bankacılık İçin BlindLook ile İş Birliği Yaptı

ING Türkiye, daha erişilebilir bir bankacılık deneyimi sunma amacıyla görme engelliler için özgürlük teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim olan BlindLook ile iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında, görme engelli kullanıcılar, BlindLook'un sunduğu sesli simülasyonlarla bankanın mobil ve internet kanallarını daha rahat kullanabilecekler.

Zahmetsiz ve kolay bankacılık anlayışıyla ilerleyen ING Türkiye, daha erişilebilir bir bankacılık deneyimi sunma amacıyla görme engelliler için özgürlük teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim olan BlindLook ile iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında, görme engelli kullanıcılar, BlindLook'un sunduğu sesli simülasyonlarla ING'nin mobil ve internet kanallarını daha rahat kullanabilecekler. Şirketin Görme Engelsiz Marka (EyeBrand) ağının bir parçası olan banka, bu iş birliği ile görme engelli müşterilerine daha erişilebilir bir bankacılık deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Görme engellilerin hayata bağımsız olarak katılması için çalışan BlindLook'un 'özgürlük teknolojisi' olarak adlandırdığı sesli simülasyonu, görme engelli bireylerin bağımsız bir şekilde ürün ve hizmetlere erişimini mümkün kılıyor. Bu teknoloji, ekran okuyucu programlarla entegre çalışarak, kullanıcıların bankanın mobil ve internet uygulamalarında izlemeleri gereken adımları sesli geri bildirimlerle aktarıyor. Böylece görme engelli bireyler, bankanın dijital platformlarını özgürce kullanabiliyor.

"Sorumlu bankacılık anlayışımız ile daha erişilebilir bir bankacılık deneyimi sunmayı amaçlıyoruz"

İş birliği ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, "Dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alarak zahmetsiz ve kolay bir bankacılık deneyimi sunma hedefiyle ilerliyoruz. Sorumlu bankacılık anlayışımız çerçevesinde herkes için daha erişilebilir bir bankacılık deneyimi sunmak amacıyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz, bu anlamda teknolojinin önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, teknolojiden güç alarak görmemenin oluşturduğu engelleri yok etme misyonuyla ilerleyen BlindLook ile iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu değerli iş birliği ile görme engelli müşterilerimize daha erişilebilir bir bankacılık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Dijital kanallarımızı daha erişilebilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"ING'nin bu kararlılığı, diğer kurumlara ilham verici bir örnek teşkil etmektedir"

İş birliği ile ilgili olarak BlindLook'un kurucu ortakları Cihat Ersin Aydın ve Sadriye Görece ise şu açıklamalarda bulundu: "Şirket olarak vizyonumuz, herkes için erişilebilir, bağımsız ve kapsayıcı bir dünya oluşturmak. ING'nin EyeBrand sertifikası alması, finans sektöründe erişilebilirlik adına büyük bir adım. Bu ortaklık, yalnızca görme engelli bireylerin finansal bağımsızlığı için önemli bir fırsat sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kapsayıcılığı iş süreçlerine entegre ederek, tüm topluma fayda sağlayan bir başarıya imza atıyor. Bankanın bu kararlılığı, diğer kurumlara ilham verici bir örnek teşkil etmektedir." - İSTANBUL