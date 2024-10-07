ING Türkiye'den 150 Milyon Dolar Basel III Uyumlu Tahvil İhracı

ING Türkiye, uluslararası piyasalarda 150 milyon ABD doları Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

ING Türkiye, uluslararası piyasalardan 150 milyon ABD doları tutarında 10,25 yıl vadeli, 5-5,25'inci yıl aralığında erken itfa opsiyonuna sahip, Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. ING Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk ihraç olma özelliğini taşıyan işleme 6.6 kat talep geldi. İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerden 100'ün üzerinde uluslararası yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği ihracın kupon ve getiri oranı yüzde 8,50 olarak belirlendi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ihraca 25 milyon ABD doları tutarında katılım gösterdi. EBRD'nin Türkiye'de kaynak sağladığı Basel III uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliği taşıyan bu işlemle birlikte, ING Türkiye'nin sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarına yönelik finansman desteğinin artırılmasını hedefliyor.

"Bankamızın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu işleme gösterilen yüksek ilgiden mutluyuz"

Söz konusu kaynağın ING Türkiye'nin büyüme planlarını destekleyecek şekilde sermaye yeterlilik rasyosuna önemli bir katkı sağlayacağını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Halihazırda kuvvetli sermaye yapımızı daha da desteklemek, fonlamamızı çeşitlendirmek ve büyümemizi sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına dünyanın farklı bölgelerinden 100'ün üzerinde yatırımcının gösterdiği yüksek ilgiden dolayı mutluyuz. Bankamızın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu işleme gelen 6.6 kat talep, ülkemize ve ING Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesidir. Bununla birlikte, sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz arasında konumluyor, sürdürülebilir finansmanda uluslararası uzmanlığımızı, deneyimimizi ülkemize aktararak ve güçlü global ağımızdan faydalanarak Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İşlemimiz EBRD'nin Türkiye'de kaynak sağladığı Basel III uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil özelliğini de taşımaktadır; EBRD'nin işlemimize gösterdiği ilgiyi kıymetli buluyor, EBRD ile iş birliğimizi bu başarılı işlemle güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. EBRD tarafından sağlanan kaynağın, yeşil ekonomiye geçişe yönelik desteğimizin genişletilmesine ve daha yeşil, kapsayıcı bir geleceğe ulaşmada ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu işlem ile Türkiye sürdürülebilir ekonomisine ivme kazandıran sektörlere olan finansman desteklerimizi hayata geçirmeye, farklı ürün ve hizmetler sunarak ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz" diye aktardı. - İSTANBUL