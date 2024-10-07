Üye Girişi
Haberler

ING Türkiye'den 150 Milyon Dolar Basel III Uyumlu Tahvil İhracı

ING Türkiye'den 150 Milyon Dolar Basel III Uyumlu Tahvil İhracı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Türkiye, uluslararası piyasalarda 150 milyon ABD doları tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. İşleme gösterilen yüksek talep, ING Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ING Türkiye, uluslararası piyasalarda 150 milyon ABD doları Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

ING Türkiye, uluslararası piyasalardan 150 milyon ABD doları tutarında 10,25 yıl vadeli, 5-5,25'inci yıl aralığında erken itfa opsiyonuna sahip, Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. ING Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk ihraç olma özelliğini taşıyan işleme 6.6 kat talep geldi. İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerden 100'ün üzerinde uluslararası yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği ihracın kupon ve getiri oranı yüzde 8,50 olarak belirlendi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ihraca 25 milyon ABD doları tutarında katılım gösterdi. EBRD'nin Türkiye'de kaynak sağladığı Basel III uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliği taşıyan bu işlemle birlikte, ING Türkiye'nin sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarına yönelik finansman desteğinin artırılmasını hedefliyor.

"Bankamızın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu işleme gösterilen yüksek ilgiden mutluyuz"

Söz konusu kaynağın ING Türkiye'nin büyüme planlarını destekleyecek şekilde sermaye yeterlilik rasyosuna önemli bir katkı sağlayacağını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Halihazırda kuvvetli sermaye yapımızı daha da desteklemek, fonlamamızı çeşitlendirmek ve büyümemizi sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına dünyanın farklı bölgelerinden 100'ün üzerinde yatırımcının gösterdiği yüksek ilgiden dolayı mutluyuz. Bankamızın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu işleme gelen 6.6 kat talep, ülkemize ve ING Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesidir. Bununla birlikte, sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz arasında konumluyor, sürdürülebilir finansmanda uluslararası uzmanlığımızı, deneyimimizi ülkemize aktararak ve güçlü global ağımızdan faydalanarak Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İşlemimiz EBRD'nin Türkiye'de kaynak sağladığı Basel III uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil özelliğini de taşımaktadır; EBRD'nin işlemimize gösterdiği ilgiyi kıymetli buluyor, EBRD ile iş birliğimizi bu başarılı işlemle güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. EBRD tarafından sağlanan kaynağın, yeşil ekonomiye geçişe yönelik desteğimizin genişletilmesine ve daha yeşil, kapsayıcı bir geleceğe ulaşmada ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu işlem ile Türkiye sürdürülebilir ekonomisine ivme kazandıran sektörlere olan finansman desteklerimizi hayata geçirmeye, farklı ürün ve hizmetler sunarak ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz" diye aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Ekonomi Basel

Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

Hamas, İsrail katliamının yıl dönümünde saldırı başlattı

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor
Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Başvuru ekranı Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.