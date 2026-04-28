ING, tematik fonlar ve fon listeleri ile yatırım deneyimini kolaylaştırıyor

ING Türkiye, ING Mobil'e eklediği yeni özelliklerle bankacılık ve yatırım deneyimini zahmetsiz ve kolay hale getirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, mobil uygulama, kullanıcıların yatırımlarını kolayca takip edebildiği, fonların performanslarını karşılaştırabildiği ve bilinçli yatırım kararları almasına destek olan kapsamlı bir platform olarak konumlanıyor. Bu kapsamda mobil uygulama ile kullanıcılar; yatırım fonlarının dönemsel performanslarını, risk seviyelerini ve varlık dağılımlarını tek ekrandan detaylı biçimde inceleyebiliyor. Fon getirilerini USD, Euro ve altın getirileriyle karşılaştırılabiliyor ve portföylerindeki fonların getiri ile stopaj detaylarına ulaşabiliyor. Fon Getiri Karşılaştır özelliği sayesinde seçilen fonların performansları grafikler üzerinden kolayca kıyaslanarak yatırım kararlarına destek sağlanıyor. Kullanıcılar, ayrıca oluşturdukları takip listeleri ile favori fonlarını yakından izleyebiliyor.

Tematik fonlar ve fon listeleri ile yatırım seçeneklerini keşfetmek kolaylaştırıldı

Açıklamaya göre, mobil uygulamaya yeni eklenen tematik fonlar ve fon listeleri ise, yatırım fonlarını keşfetmeyi ve ihtiyaca uygun seçeneklere ulaşmayı daha kolaylaştırıyor. Fonlar; varlık sınıfları, yatırım stratejileri ve sektörel odaklara göre oluşturulan temalar altında sunulurken, performans, yatırımcı ilgisi ve öne çıkan tercihlere göre hazırlanan fon listeleri yatırımcılara rehberlik sunuyor. Bu yeni yapı sayesinde kullanıcılar yatırım trendlerine tek bakışta ulaşabiliyor, fon getirilerini karşılaştırarak daha bilinçli yatırım kararları verebiliyor. ING Mobil yatırım ana sayfasına eklenen 'Gündem ve Öne Çıkanlar' alanı ile piyasalardaki gelişmeleri ve yatırım ürünlerine ilişkin güncel bilgileri kolayca takip edilebiliyor.

Geniş fon yelpazesi

Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketleri ile iş birliği yapan ING'nin, her yatırım tarzına uygun geniş bir fon yelpazesi sunduğu belirtildi. Ayrıca banka, Türkiye'de Z kuşağına özel yatırım fonu olan GNZ fonu ile genç müşterilerinin tasarruf bilincini artırmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı