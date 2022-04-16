iPhone kampanyası izdihama dönüştü! 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler - Haberler

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iPhone kampanyası izdihama dönüştü! 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ankara Keçiören'de bir mağaza, açılışa özel indirim yapacağını açıkladı. İndirimli ürünler arasında İPhone telefonunun da yer alacağını duyan vatandaşlar, ucuza İphone alabilmek için sahur vaktinde mağaza önünde sıraya girdi. 12 bin liralık İPhone modelini 9 bin liraya almak için mağazaya akın eden vatandaşlar arasında zaman zaman kavgalarda yaşandı. Ucuz İPhone alanlar ise halinden memnun bir şekilde mağazadan ayrıldı.

Ufuktepe Mahallesi'ndeki ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında indirim uygulanacağını duyan vatandaşlar, kapıda sıra oldu. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar buldukları indirimli ürünlere hücum etti. İndirimli ürünlerin gözdesi ise İPhone telefonlardı. İndirimli İPhone almak isteyenler, birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Açılışa özel kampanya olarak indirim yapan mağazanın önünde sahurdan beri kalabalık oluşturmaya başlayan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte ürünlere hücum etti. Piyasada hali hazırda yaklaşık 12 bin liraya satılan telefonu 9 bin liraya alabilmek için yarışan vatandaşlar, ucuz telefonu alabilmek için adeta birbirleriyle kavga

Sahur saatlerinden itibaren mağazanın kapısında bekleyerek indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 12 bin liralık iPhone, 9 bin liraya satıldı.

Sınırlı sayıdaki telefonu alabilmek için bir buçuk gündür uyumadığını belirten Feyyaz Ünalan, "Şu anda çok mutluyum. Zaten bir gün boyunca beklemiştim. Bunca emeğim boşuna gitmedi en azından onu görmüş oldum. Emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mutlu ettiler beni, en büyük hayalimdi zaten bir iPhone'umun olması. O da bugün bana geldi, emeğim boşa gitmedi. Bir buçuk gündür hiç uyumadım, bekliyordum o da bana denk geldi. Çok mutluyum, çok seviniyorum." diye konuştu.

iPhone kampanyası izdihama dönüştü! 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler

iPhone kampanyası izdihama dönüştü! 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Açılış Töreni, Telefon, Ankara, Yaşam, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (7)

Osman Tokgonul:

Salak bunlar taaa. Ne yapacaksın iponu, ısırılmış elmayı . Dumanla haberleşeceksin kardeşim dumanla .Biz duman kullanıyorduk ,telefonu AKP icat etti biz de alıyoruz ... Alooo, AKP yaptı da biz mi almadık . İHA, SİHA nın yanında telefon da üretin alalım.

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Güray Dilli :

Hani para yoktu , bu nedir ya

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Güray Dilli :

Sanki bedava dağıtıyorlar , şaştım kaldım..

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