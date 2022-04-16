iPhone kampanyası izdihama dönüştü! 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler

Ufuktepe Mahallesi'ndeki ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında indirim uygulanacağını duyan vatandaşlar, kapıda sıra oldu. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar buldukları indirimli ürünlere hücum etti. İndirimli ürünlerin gözdesi ise İPhone telefonlardı. İndirimli İPhone almak isteyenler, birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

12 BİN LİRA OLAN TELEFON 9 BİN LİRAYA SATILDI

Açılışa özel kampanya olarak indirim yapan mağazanın önünde sahurdan beri kalabalık oluşturmaya başlayan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte ürünlere hücum etti. Piyasada hali hazırda yaklaşık 12 bin liraya satılan telefonu 9 bin liraya alabilmek için yarışan vatandaşlar, ucuz telefonu alabilmek için adeta birbirleriyle kavga

SAHUR VAKTİ SIRAYA GİRİP UZUN KUYRUK OLUŞTURDULAR

Sahur saatlerinden itibaren mağazanın kapısında bekleyerek indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 12 bin liralık iPhone, 9 bin liraya satıldı.

"EN BÜYÜK HAYALİM İPHONE SAHİBİ OLMAK"

Sınırlı sayıdaki telefonu alabilmek için bir buçuk gündür uyumadığını belirten Feyyaz Ünalan, "Şu anda çok mutluyum. Zaten bir gün boyunca beklemiştim. Bunca emeğim boşuna gitmedi en azından onu görmüş oldum. Emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mutlu ettiler beni, en büyük hayalimdi zaten bir iPhone'umun olması. O da bugün bana geldi, emeğim boşa gitmedi. Bir buçuk gündür hiç uyumadım, bekliyordum o da bana denk geldi. Çok mutluyum, çok seviniyorum." diye konuştu.