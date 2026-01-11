İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonundan "müteahhitler odası" kurulması talebi Açıklaması

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), sektörün disiplin altına alınması ve mesleki sorumlulukların belirlenmesi amacıyla "müteahhitler odası" kurulması gerektiğini bildirdi.

İMKON'dan yapılan açıklamaya göre, konfederasyon öncülüğünde 19-21 Aralık 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 7. Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi tamamlandı.

Bildirgede, deprem riski altında olan Türkiye'de yapım müteahhitlerinin mesleki yeterlilik kıstaslarını ve sorumluluklarını belirleyecek müteahhitler odası kurulması gerektiği ifade edildi.

İnşaat müteahhitlerinin disiplin altına alınmasına yönelik uzun yıllardır gündemde olan bağımsız bir meslek odası kurulmasıyla sektöre önemli katkılar sağlanacağına dikkati çekilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu katkılar, mesleğin gelişmesini, sektörün disiplinini sağlamak, üyelerin birlik ve dayanışmasını artırmak ve AR-GE faaliyetlerinde bulunmak. Haksız rekabeti önlemek, sektörde etik kuralların işletilmesini sağlamak. Art niyetli veya yetersiz sektör mensuplarının halkı suistimal etmelerini engellemek. Sağlıklı bir sektör envanteri oluşturulmasını mümkün kılmak. Deprem risk kuşağı ülkemizde kaçak ve standart dışı yapılaşmanın önüne geçmek. Ülkemizde kentsel dönüşümün sektör tarafından tam anlaşılmasını sağlamak ve kentsel dönüşüme teşvik etmek. Personel sayısı, makine ve teçhizat parkının belirlenmesi ve kapasitelerinin tespitini yapmak. Yapılarda kalite, standart ve teknik gelişmeler sağlanmasına destek olmak. Müteahhitlik yapı sektörünün mesleki standartlarının tam olarak mesleki bir standardizasyon ile anılması, ancak inşaat müteahhitleri odası meslek örgütü kurulması ile mümkün olacaktır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da konfederasyon olarak birinci hedeflerinin, deprem risk kuşağı altında olan Türkiye'de güvensiz yapıların dirençli yapılara dönüştürülmesi olduğunu belirtti. Tellioğlu, şunları kaydetti:

"Deprem riski altında olan şehirlerimizde 2000 yılı öncesi yapılan yapı denetimsiz yapılar kontrolden geçirilerek beton karot değeri düşük çıkanlar riskli yapı/alan ilan edilmelidir. Şehirlerde sağlam zeminli bölgeler belediyeler marifetiyle hızlıca imara açılarak, altyapı getirilerek yapılaşma bu bölgelerde teşvik edilmelidir. Sektör temsilcileri ve paydaşlarımız ile ortak aklın ve bilimin ışığında hep birlikte çalışarak ülkemizde konuta sahiplik oranını dünya ortalamasının üzerine çıkartmalıyız."