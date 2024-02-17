İMEAK DTO Meclis Eğitim ve İstihdam Komisyonu, Bartın Üniversitesi'ni ziyaret etti

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret eden İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Eğitim ve İstihdam Komisyonu Başkan ve üyeleri, eğitim süreçleri ile iş birliği imkanları konularında görüş alışverişinde bulundu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Eğitim ve İstihdam Komisyonu üyeleri Bartın Üniversitesine (BARÜ) gelerek çeşitli temaslarda bulundu. BARÜ'nün Kurucaşile Yerleşkesine geçen heyet, Bartın Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünün eğitim ortamları ile atölye ve laboratuvarlarını yerinde gördü. Öğretim elemanlarıyla bir araya gelerek öğrencilerle görüşen Eğitim ve İstihdam Komisyonu temsilcileri ardından Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Ortak faaliyetler masaya yatırıldı

Ziyarette, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Eğitim ve İstihdam Komisyonu Başkanı Teoman Mustafa Akyol, Başkan Yardımcısı Cihat Yavuz Güler, Komisyon Üyesi Semih Dinçel, Komisyon Eğitim Müdürü Bahadır Küçük, BARÜ Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi, Öğr. Görevlisi Ufuk Yakup Çalışkan, Öğr. Görevlisi Çağlar Çakır ve Öğr. Görevlisi İrem Bebek yer aldı. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, ortak yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

"El birliğiyle geleceğimize değer katmayı hedefliyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun, yüzlerce yıllık denizcilik geleneği olan Kurucaşile ilçesinde gemi adamı yetiştirilmesi konusunda önemli bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Rektör Uzun, 'Kalite' ve 'Sürekli İyileştirme' hedefiyle yapılan çalışmaların önemine de değinerek "Üniversite olarak geleceğimize değer katmak hedefiyle çalışıyor, tüm bileşenlerimizle ortak yarınlarımız için kararlı adımlar atıyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliklerini ortaya koyabilen mezunlar yetiştirerek yarınlarımızda söz sahibi bireyler olmalarını istiyoruz. Bugünkü ziyarette de Deniz ve Liman İşletmeciliği ile Marina ve Yat İşletmeciliği programlarımızla ilgili ortak yapılabilecekler konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk. Bu düşüncelerle yakın ilgileri dolayısıyla İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'a teşekkür ediyorum. Ayrıca yapılabilecek ortak çalışmalar doğrultusundaki katkıları ve nazik ziyaretleri için Eğitim ve İstihdam Komisyonu Başkanı Teoman Mustafa Akyol, Başkan Yardımcısı Cihat Yavuz Güler, Komisyon Üyesi Semih Dinçel ve Komisyon Eğitim Müdürü Bahadır Küçük'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN