İmalat Sektörüne İşverenlere Kolaylık Sağlanıyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "'İmalat sektöründe' 31 Aralık 2026 tarihine kadar, işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1.5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İmalat sanayisindeki büyümeyi aktif işgücü piyasası programlarımız ile destekliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'imalat sektöründe' 31 Aralık 2026 tarihine kadar, işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1.5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruz. Ayrıca gerekli şartlarda da iyileştirmeye giderek çalışma hayatının güçlendirilmesini destekliyoruz" dedi.