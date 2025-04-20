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İmalat Sektörüne İşverenlere Kolaylık Sağlanıyor

İmalat Sektörüne İşverenlere Kolaylık Sağlanıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe işverenler için istihdam yükümlülük oranının 1.5 katına indirileceğini ve istihdam taahhüt oranının yüzde 50'ye düşürüleceğini duyurdu. Bu düzenlemeler, işsizlikle mücadele ve istihdamı artırmak amacıyla yapılıyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "'İmalat sektöründe' 31 Aralık 2026 tarihine kadar, işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1.5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İmalat sanayisindeki büyümeyi aktif işgücü piyasası programlarımız ile destekliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'imalat sektöründe' 31 Aralık 2026 tarihine kadar, işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1.5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60'tan yüzde 50'ye indiriyoruz. Ayrıca gerekli şartlarda da iyileştirmeye giderek çalışma hayatının güçlendirilmesini destekliyoruz" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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