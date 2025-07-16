İller Bankası 111 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Çıkarıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), 12 ilde bulunan 111 taşınmazı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor.

İller Bankası, Türkiye genelinde 12 ilde yer alan toplam 111 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli yaklaşık 5 milyar 912 milyon TL olarak belirlenen taşınmazların 1'i Adana'da, 4'ü Ankara'da, 19'u Antalya'da, 5'i Aydın'da, 1'i Balıkesir'de, 2'si Bursa'da, 2'si Denizli'de, 8'i İzmir'de, 51'i Kütahya'da, 2'si Mersin'de, 14'ü Muğla'da, 2'si Samsun'da yer alıyor. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek bu satışlarla, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

SATIŞTA PEŞİN VE 24 AY VADELİ SEÇENEKLER

Taşınmazlar, peşin ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 35 peşinat ve aylık yüzde 3,69 vade farkı ile 24 aya kadar taksit imkanıyla da satın alınabilecek. Satışlar, Katma Değer Vergisi'nden muaf olacak. İhale, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da TOKİ İstanbul Küçükçekmece Hizmet Binası Konferans Salonu ve İller Bankası AŞ Ankara Macunköy Sosyal Tesisleri'nde eş zamanlı düzenlenecek. Müzayedeye çevrim içi katılım da sağlanabilecek.

TAKSİTLER SÖZLEŞME TARİHİNDEN 1 AY SONRA BAŞLAYACAK

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), alıcılar tarafından ödenecek ve tapu devir işlemlerinden doğacak masraflar, tarafların yükümlülükleri oranında paylaşılacak. Vadeli satışlarda kesin teminat alınmayacak, ilk taksit ödemesi sözleşme imzalandıktan 1 ay sonra başlayacak.