İlk servisi Ekrem İmamoğlu yaptı, işte İBB'nin ucuz lokantasının fiyat tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı Kent Lokantaları'nın ilki bugün Çapa'da açıldı. Lokantanın açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu gerçekleştirdi. İlk yemekler de İmamoğlu tarafından verildi.

ÖĞRENCİLERLE YEMEK YEDİ

İmamoğlu daha sonra bölgedeki üniversitelerden gelen öğrencilerle yemek yedi. Lokantada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan İmamoğlu, "Bu lokantalarımızda ucuz ve sağlıklı yemek hizmeti vereceğiz. Bugün bölgedeki üniversite öğrencileriyle öğle yemeği yedik. Ekonomik zorluklara karşı dayanışma ve desteğimizi artıracağız" dedi.

FİYAT TARİFESİ BELLİ OLDU

Kent Lokantası'nın merakla beklenen fiyat tarifesi açılışla birlikte ortaya çıktı. Düğün çorbası, güveç, pirinç pilavı, haydari ve suyun yer aldığı menü 29 TL'den satıldı.

İşte menü: