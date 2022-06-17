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İlk servisi Ekrem İmamoğlu yaptı, işte İBB'nin ucuz lokantasının fiyat tarifesi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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İlk servisi Ekrem İmamoğlu yaptı, işte İBB'nin ucuz lokantasının fiyat tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki Çapa'da açılan Kent Lokantası'nın fiyat tarifesi belli oldu. Düğün çorbası, güveç, pirinç pilavı, haydari ve suyun yer aldığı menü 29 TL'den satıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı Kent Lokantaları'nın ilki bugün Çapa'da açıldı. Lokantanın açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu gerçekleştirdi. İlk yemekler de İmamoğlu tarafından verildi.

İlk servisi Ekrem İmamoğlu yaptı, işte İBB'nin ucuz lokantasının fiyat tarifesi

ÖĞRENCİLERLE YEMEK YEDİ

İmamoğlu daha sonra bölgedeki üniversitelerden gelen öğrencilerle yemek yedi. Lokantada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan İmamoğlu, "Bu lokantalarımızda ucuz ve sağlıklı yemek hizmeti vereceğiz. Bugün bölgedeki üniversite öğrencileriyle öğle yemeği yedik. Ekonomik zorluklara karşı dayanışma ve desteğimizi artıracağız" dedi.

İlk servisi Ekrem İmamoğlu yaptı, işte İBB'nin ucuz lokantasının fiyat tarifesi

FİYAT TARİFESİ BELLİ OLDU

Kent Lokantası'nın merakla beklenen fiyat tarifesi açılışla birlikte ortaya çıktı. Düğün çorbası, güveç, pirinç pilavı, haydari ve suyun yer aldığı menü 29 TL'den satıldı.

İşte menü:

İlk servisi Ekrem İmamoğlu yaptı, işte İBB'nin ucuz lokantasının fiyat tarifesi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Ekonomi Güncel Haberler

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