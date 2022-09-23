İlk kez ekildi, dekar başına 10 bin 500 TL gelir bekleniyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ziraat Odasının öncülüğünde ilk kez ekimi gerçekleştirilen tohumluk mısırın hasadı yapıldı. Tohumluk mısırda 12 bin ton rekolte bekleniyor.

Kırkağaç'ın Alacalar Mahallesi'nde yaklaşık 300 dekarlık alana ekilen tohumluk mısırdan 12 bin ton rekolte bekleniyor. İlk kez ekilen tohumluk mısırdan elde edilecek gelir çiftçiler tarafından yeterli bulunursa önümüzdeki yıllarda da tohumluk mısırın ekimine devam edilecek. Hasat hakkında bilgi veren Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Yaptığımız alternatif ürün çalışmalarına ek olarak şimdi de Alacalar Mahallemizde Ziraat Odamızın öncülüğünde özel bir firmayla sözleşme yaparak tohumluk mısır ekimi yaptık. Yaklaşık olarak 300 dekarlık bir alanda ekim oldu. İlk defa böyle bir deneme yapılıyor. Bugüne kadar hep düşünülmüştü ama bir türlü fırsat ve imkan bulunmadı. Nasip bu yılaymış. 300 dekarlık alanda biz yaklaşık dekarında 400 kilo verim alabileceğimiz çeşidi ektik. Yani 300 dekardan 12 bin ton ürün bekliyoruz. Bunlar hibrit tohum olarak çıkacak ve bir sonraki yıl firma tarafından çiftçilerimize satılacak. Çiftçilerimiz eğer bu 400 kilo ortalamayı tutturursa bizim hesaplarımıza göre dekar başına 10 bin 500 TL bir gelir elde edecekler. Sözleşme yaptığımız firma çiftçilerimize tohum ve gübre desteği verdi. Yine dekarında bin 500 TL avans desteği verdi. Bunlar tabii ki maliyetler açısından bizim çok işimize yaradı. Eğer çiftçilerimiz bu hasattan memnun olursa önümüzdeki yıl tohumluk mısır ekimi katlanarak artar. Yapılan bu hasadın Alacalar Mahallemizdeki çiftçilerimize, sözleşme yaptığımız firmamıza ve Ziraat Odamıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah çiftçilerimizin yüzü bol bol güler, bereketli kazançlar olur" dedi.

(Hakan Demir /İHA)