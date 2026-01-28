Haberler

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak ilk evim konut kredisinin 1,20 faiz ve 180 ay vadeyle verilmesi bekleniyor. DAİMFED Birinci Başkan Vekili Mehmet Faruk Bozkurt, kredi paketiyle birlikte uzun süredir durağan olan inşaat sektörünün canlanmasının beklendiğini ifade etti.

  • İlk evim konut kredisi kapsamında 1,20 faiz ile 180 ay vadede kredi verilmesi hedefleniyor.
  • Kredi sıfır konutları ve ikinci el konutları kapsamaktadır.
  • Kredi vadesi 15 yıla çıkacaktır.

İlk kez ev sahibi olmak isteyenlerin büyük bir merakla beklediği ilk evim konut kredisi kapsamında 1,20 faiz ile 180 ay vadede kredi verilmesi hedefleniyor. Kredi paketiyle birlikte uzun zamandır durağan olan inşaat sektörünün canlanması bekleniyor.

"KREDİ PAKETİ SEKTÖRÜ CANLANDIRACAK"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) 1. Başkan Vekili Mehmet Faruk Bozkurt, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bozkurt, "İlk evim kredisi özellikle evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşların finansmana erişim projesi. Bu kredi kapsamında özellikle kamu ve anlaşmalı özel bankalarca vatandaşlar krediye erişebilecek. Bu kredi sıfır konutları ve ikinci el konutları kapsamaktadır" dedi.

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Kredi vadesinin 15 yıla çıkacağını da anlatan Bozkurt, "Kredi faizi 1,20 olacak ve 180 ay vade olacak. Vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bozkurt, düşük kredi faizinin sektörü canlandıracağına da vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

Komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi