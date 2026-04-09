Haberler

Türkiye'nin Yeni Sondaj Gemisi Çağrı Bey Somali'ye Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin enerji hedefleri doğrultusunda deniz sondaj gemisi 'Çağrı Bey'in Somali'ye ulaştığını açıkladı. Duran, bu operasyonun Türkiye'nin enerji alanındaki etkinliğini artıracağını ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.

Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda enerjide sınırlarını genişleten adımlarına bir yenisini ekliyor. Enerji filomuzun yeni ve güçlü üyesi Çağrı Bey, yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını gerçekleştirmek üzere Somali'ye ulaştı. Yaklaşık 288 gün sürmesi öngörülen bu operasyon, ülkemizin küresel enerji sahnesindeki etkinliğini pekiştiren kritik bir adım niteliğinde. Türkiye ile Somali arasındaki kardeşlik ve iş birliğinin, enerji alanındaki bu çalışma ile daha da güçleneceğine inanıyor; bu sürecin iki ülkenin ekonomik kalkınmasına ve refahına güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

