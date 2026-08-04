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Tarım ve Orman Müdürleri Ankara'da Buluştu

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilin müdürlerinin katılımıyla Ankara'da koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda kırsal kalkınma, üretim planlaması, tarımsal krediler ve tarım sigortası konuları ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürleri Koordinasyon Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında düzenlenen toplantı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı, Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldız ve ilgili genel müdürlerle 81 ilin tarım ve orman müdürünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda kırsal kalkınma programları, üretim planlaması, tarımsal krediler, tarım sigortası ve desteklemeler başta olmak üzere ülkenin tarım ve orman sektörünün geleceğine yönelik başlıklar istişare edildi.

Program kapsamında düzenlenen "Tarım Sigortaları" başlıklı oturumda, il tarım ve orman müdürleri, sahadan derlenen öneri ve tespitleri paylaştı.

Daha sonra oturumda, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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