İKMİB'in yeni başkanı Vefa İbrahim Aracı oldu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Vefa İbrahim Aracı seçildi.

İKMİB açıklamasına göre, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İKMİB 2026 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu, sektör temsilcileri ve üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Katılan üyelerin tamamının oy kullandığı genel kurulda, geçersiz veya eksik oy kullanılmadı.

Mehmet Şafak Türkay'ın divan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, yeni dönemde görev yapacak İKMİB Yönetim Kurulu da sektörün farklı alanlarını temsil eden güçlü isimlerden oluştu.

Vefa İbrahim Aracı başkanlığındaki yeni yönetimde, Adil Pelister, Ersin Kayalar, Burak Önder, Uğur Adıyaman, Elchin İbadov, Selçuk Gülsüm, Murat Öztürk, Sedat Çelik, Ayşe Burcu Kaleağası ve Eralp Erdem yer aldı.

Sektör içi iletişimin güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının daha sistematik bir yapıya kavuşturulması ve sürdürülebilir ihracat artışını destekleyecek politikaların hayata geçirilmesi, yeni dönemin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

"Güçlü bir ekip ve ortak akıl ile sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız"

Açıklamada, seçim öncesi konuşmasına yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün gücünün rekabetten çok dayanışmadan beslendiğini ifade ederek, bu süreci bir rekabet yarışı yerine, sektörün ortak geleceğine yönelik bir sorumluluk olarak ele aldıklarını ifade etti.

Aracı, "Kimyada Birlik Zamanı" derken kastettiklerinin sektörün her kesimini kapsayan, ortak faydayı gözeten ve birlikte çalışma kültürünü büyüten bir anlayış olduğunu belirterek, "Bugün ortaya çıkan bu tablo, farklı yapıları ve tecrübeleriyle sektörümüzün ortak bir mutabakatta buluşabildiğini göstermektedir. Küresel ölçekte ticaret dengelerinin değiştiği, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, üretim gücümüzü koruyarak ihracatımızı kararlılıkla sürdürmek hepimiz için kritik bir sorumluluktur. Bu anlayışla, güçlü bir ekip ve ortak akıl ile sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş dönemlerde görev almış isimlerle uzun yıllara dayanan güçlü bir çalışma uyumuna sahip olduklarını aktaran Aracı, bu sayede sektörün dinamiklerine ve işleyişine hakim bir yapı ile yola çıktıklarını ifade etti.

"Yeni dönemde ihracat stratejileri alt sektör bazlı ele alınacak"

İhracat tecrübesi yüksek, sahayı iyi okuyan ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir ekip oluşturduklarını vurgulayan Vefa İbrahim Aracı, bu güçlü uyumun yeni dönemde İKMİB çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını aktardı.

Aracı, İKMİB çatısı altında faaliyet gösteren 16 alt sektörün tamamını kapsayan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini, yeni dönemde ihracat stratejilerinin alt sektör bazlı ele alınacağını ve veriye dayalı karar mekanizmalarının güçlendirileceğini açıkladı.

Özellikle yüksek katma değerli ürünlere odaklanan ihracat modelinin öncelikli hedefler arasında yer alacağını vurgulayan Aracı, ana kimyasallarda yerli üretim kapasitesinin artırılmasının da sektör açısından kritik bir başlık olduğuna dikkat çekti.

"Sektörümüz, üretimin yanı sıra bilgi, teknoloji ve inovasyon gücüyle de öne çıkıyor"

İKMİB'in eski dönem başkanı Adil Pelister de kimya sektörünün geldiği noktada en büyük gücün birlikte hareket etme kültürü olduğunu vurguladı.

Pelister, görev süresi boyunca yalnızca ihracat rakamlarını büyütmekle kalmadıklarını, aynı zamanda sektör içinde kalıcı bir "birlik ruhu" ve ortak akıl anlayışı inşa ettiklerini belirtti.

Zor zamanlarda dayanışmayla ayakta kaldıklarını, iyi zamanlarda başarıyı birlikte paylaştıklarını bildiren Pelister, "Bugün geldiğimiz noktada sektörümüz, üretimin yanı sıra bilgi, teknoloji ve inovasyon gücüyle de öne çıkıyor." açıklamasını yaptı.