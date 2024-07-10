İklimlendirme sektörü "Sürdürülebilirlik Eylem Planı"nı açıkladı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nin (İSİB), 6 farklı eylem alanında 25 stratejik hedef belirleyerek hazırladığı, "Sürdürülebilirlik Eylem Planı" açıklandı.

"Sürdürülebilirlik Eylem Planı", Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

???????Toplantıya, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ve sektör temsilcileri katıldı.

Eylem planıyla sektörde faaliyet gösteren firmaların sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm perspektifinde adımlar atmasını teşvik etmek ve sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak hedefleniyor.

TİM Başkanı Gültepe, toplantıda yaptığı konuşmada, yeşil mutabakat süreciyle birlikte küresel ticarette oyunun kurallarının yeniden yazıldığını hatırlattı.

TİM olarak dönüşümün merkezinde yer almak adına yeşil üretime odaklandıklarını belirten Gültepe, "3 yıl önce TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı açıkladık. 27 sektörümüzün tamamı bugünle beraber açıklamış oluyor. Artık yapılan tüm çalışmaların gelişmelerini raporlarla sunmaya, toparlamaya çalışıyoruz. Bu konuda özellikle önde gelen firmalarla işbirliği yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Gültepe, ihracatçı birlikleri ve TİM olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlama noktasında çalışmaların sürdüğünü anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek sloganıyla birlikte özellikle üretim yaparken mutlak suretle çevreye en az zararla, geri dönüşümlü ürünleri kullanarak özellikle dünyaya farklı bir gözle bakmak, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakma noktasında ortaya farklı performans koymamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu konularla ilgili birliklerimizin yapacak olduğu çalışma, takip, raporlama, eylem planları çok önemli. Çünkü biz, büyük firmalar, diğer firmalara, tedarikçilere rehber olmak durumundayız.

Eğer büyük firmalar, bizler bunu yapmazsak, Türkiye bu kapsamda rekabetçilik konusunda zaten sorun yaşadığımız bir noktada. Özellikle sınırda karbon vergisiyle karşı karşıya kalmış olduğumuz durumlarda ihracat yapmak, ihracatı büyütmek, geliştirmek çok daha zor olacak. O yüzden ortaya konulmuş olan bütün eylem planları, inanıyorum ki daha ayrıntılı bir şekilde çalışmalar, bundan sonra da devam edecek. Farkındalığı artırmak lazım, eğer bu konularla ilgili farkındalığı artıramazsak sektörlerimizi geleceğe taşıma şansımız yok."

Firmalara ücretsiz olarak karbon ayak izi hesaplama ve raporlama imkanı sağladıklarını dile getiren Gültepe, tüm firmaları karbon ayak izi ölçümlerini yapmaya da davet etti.

"Sektörümüzün önünde çok önemli fırsatlar var"

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal da "İklimlendirme Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı, sektörün geleceğini şekillendirmeyi ve daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyor." dedi.

İklimlendirme sektörünün enerjiyi çok yoğun kullanan bir sektör olduğunu vurgulayan Şanal, eylem planını, kendi bünyelerinde bir ekip oluşturarak, uzun süreçli gelişmeleri de takip ederek hazırladıklarını söyledi.

Planda, "farkındalık", "yönetişim", "finansal sürdürülebilirlik", "çevresel sürdürülebilirlik", "sosyal sürdürülebilirlik", "teknoloji ve inovasyon" olmak üzere altı farklı eylem alanında, 25 stratejik hedef ortaya koyarak sektörün dönüşümüne katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Şanal, "Sektörümüzün önünde çok önemli fırsatlar ve tehditler de var. Özellikle Avrupa'da enerji direktifleri ve yeşil mutabakat sonrasında her sektörümüz birçok konuda hazırlıklar yapmaya ve fosil yakıtlardan uzaklaşmaya başladı. Avrupa'da da pazar payımızı kaybetmemek için hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

Şanal, bu noktada ısı pompaları, iç hava kalitesi çözümleri ve yalıtım gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip olduklarını belirterek, eylem planının bu alanlarda yatırımları teşvik ederek ve yeni teknolojilerin benimsenmesini sağlayarak sektörün rekabet gücünü artıracağını kaydetti.

"İhracatın yüzde 44'ü AB ülkelerine yapılıyor"

Mehmet Şanal, yaşanan gelişmeler sonrasında sürdürülebilirliğin bir zorunluluk haline geldiğini dile getirerek, "Bu dönüşümü gerçekleştirmek için hepimize görevler düşüyor. Bu konuda da kamu, sektör ve sivil toplum örgütlerini doğru şekilde bilgilendirerek geleceğimizi doğru şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Eylem planımız, bu yolda atacağımız ilk adımdır." dedi.

Temiz, akıllı ve yeni teknolojilerin adaptasyonu, sektörde döngüsel ekonomi perspektifinin etkinleştirilmesi gibi konularda da çalışmaların sürdüğünü söyleyen Şanal, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanımıyla düşük emisyonlu ham madde seçiminin artırılması gibi çalışmalarda sektörün yanında yer almaya ve bu alanlarda dönüştürücü projelere imza atmaya devam edeceğiz. Dileriz, eylem planımız tüm sektörümüz ve üye firmalarımız için rehber bir belge olur ve ihracatçılarımızın sürdürülebilirlik çerçevesindeki değişim ve dönüşümüne katkı sağlar."

Şanal, geçen yıl sektörün 7,2 milyar dolarlık ihracat yaptığını ve bunun yüzde 44'ünün AB ülkelerine gerçekleştiğini sözlerine ekledi.