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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır elektrikli ve hibrit araç sayısını 16 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti:

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç sayısını 2040 yılına kadar 16 milyona, güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücünü ise 175 gigavata çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç sayısını 2040 yılına kadar 16 milyona, güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücünü ise 175 gigavata çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kacır, Antalya'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) "Türkiye'den Dünyaya En İyi Uygulama Örnekleri" girişiminin tanıtıldığı COP31 Özel Resepsiyonu'nda konuştu.

Küresel ticaret ve yatırım eğilimlerinin değişmeye devam ettiğini belirten Kacır, sanayi gücü, çeşitlendirilmiş üretim kapasitesi ve güvenilir uluslararası ortaklıkların uzun vadeli ekonomik dayanıklılık ve rekabet gücü açısından giderek önem kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin üretim kapasitesini genişlettiğini, altyapısını modernleştirdiğini ve teknolojik yetkinliklerini güçlendirdiğini anlatan Kacır, ülkenin önemli bir üretim ve ihracat merkezi haline geldiğini ifade etti.

Kacır, Türkiye'nin ticari araçlar, beyaz eşya ve çelik başta olmak üzere geniş bir sanayi ürünleri yelpazesinde Avrupa'nın önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanayi altyapımızın çeşitliliği ve uluslararası ticaretimizin ulaştığı boyut, Türkiye'yi Avrupa, Asya ve ötesindeki pazarlara hizmet veren önemli bir üretim ve tedarik merkezi haline getirdi. Mal ihracatımız 2002'de 36 milyar dolarken bugün 285 milyar doların üzerine çıktı."

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin sanayi kapasitesinin genişletilmesinde, rekabet gücünün artırılmasında ve Türk üretiminin küresel pazarlarla buluşturulmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Kacır, yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güvene değer verdiklerini ve onları kalkınma sürecinin uzun vadeli ortakları olarak gördüklerini dile getirdi.

"Yeşil dönüşümü üretken yatırımlara dönüştürmek istiyoruz"

Türkiye'nin sanayide karbon emisyonlarını azaltma, enerji ve kaynak verimliliğini artırma ve temiz ve ileri teknolojilerdeki kapasitesini genişletme konusunda kararlı olduğunu belirten Kacır, 2040 yılı hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"2040 yılına yönelik hedeflerimiz, bu alandaki iddiamızın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Elektrikli ve hibrit araç sayısını 1,4 milyondan 16 milyona çıkarmayı, güneş ve rüzgar enerjisinde toplam kurulu gücümüzü 43 gigavattan 175 gigavata yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca enerji santrallerinde batarya depolama kapasitesi oluşturmayı ve 10 gigavatlık nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı amaçlıyoruz."

Bu hedeflere ulaşılmasının büyük ölçekli yatırımlar, teknolojik uzmanlık ve sürdürülebilir uluslararası işbirliği gerektireceğini vurgulayan Kacır, Türkiye'nin yeşil dönüşümü sanayi rekabetçiliğini güçlendiren bir fırsat olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığının, küresel iklim gündeminde somut uygulamalara öncelik verme kararlılığını yansıttığını belirten Kacır, özellikle sürdürülebilir sanayi gelişimi için gerekli yatırım ve teknolojilerin ön plana çıkarılacağını söyledi.

Kacır, iklim hedeflerine ulaşılması için hükümetler ile özel sektör arasında yakın işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, yeşil dönüşümün yalnızca çevresel hedeflerle değil, sanayinin geleceği ve uzun vadeli ekonomik kalkınmayla da bağlantılı olduğunu anlattı.

Uluslararası yatırımcılara işbirliği çağrısı

Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına değinen Kacır, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK) kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdiğini hatırlattı.

Kurul aracılığıyla yapısal sorunların tespit edilmesi, idari süreçlerin sadeleştirilmesi ve uzun vadeli yatırımlar için hukuki ve düzenleyici altyapının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kacır, YASED'in de bu süreçte önemli bir ortak olduğunu belirtti.

Kacır, uluslararası yatırımcıların deneyimlerinin, önceliklerinin ve görüşlerinin ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelere yansıtılmasında YASED'in uzun yıllardır katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin uzun vadeli yatırımların gerektirdiği istikrar, güven ve öngörülebilirliği sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceliğimiz, yeşil dönüşümün sunduğu fırsatları üretken yatırımlara dönüştürmek, sürdürülebilir sanayi rekabetçiliğini güçlendirmek, teknolojik ilerlemeyi hızlandırmak, nitelikli istihdam oluşturmak ve uzun vadeli refahı desteklemektir. Bu potansiyeli hayata geçirmek için uluslararası ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

Kacır, Türkiye'nin daha güçlü ve müreffeh bir ülke olma hedeflerine katkı sağlayan uluslararası yatırımcılara teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA
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