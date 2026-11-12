Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Bayraktar'dan Libya ve Venezuela ile enerji işbirliği mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya ile enerji alanındaki ortaklıkları derinleştirmeye devam edeceklerini, Venezuela ile de hidrokarbon alanındaki potansiyeli somut işbirliklerine dönüştürmek için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Libya ile enerji alanındaki ortaklıklarını derinleştirmeye devam edeceğini, Venezuela ile de hidrokarbon alanındaki potansiyeli somut işbirliklerine dönüştürmek için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

COP31 marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Muhammed Dibeybe'yi kabulüne refakat ettiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Enerjideki yerli ve milli hamlelerimizi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza taşıdığımız bu dönemde, Libya'yla olan ortaklıklarımızı stratejik vizyonumuzun en güçlü göstergelerinden biri olarak görüyoruz. Dost ve kardeş ülke Libya ile ikili ilişkilerimizi, enerji alanında attığımız somut adımlarla daha da derinleştirmeye devam edeceğiz."

Venezuela ile hidrokarbon alanında işbirliği fırsatları değerlendirildi

Bayraktar, COP31 marjında Venezuela Hidrokarbonlar Bakanı Paula Henao Vera ile de bir araya geldi.

Görüşmede petrol ve doğal gaz başta olmak üzere hidrokarbon alanında geliştirilebilecek ortak projeleri, enerji ticaretini ve karşılıklı yatırım fırsatlarını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası arama ve üretim portföyümüzü çeşitlendirme vizyonumuz doğrultusunda, Venezuela ile enerji sektöründe sahip olduğumuz güçlü potansiyeli somut işbirliklerine dönüştürmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de41

Acun Ilıcalı'dan 4 yıllık dev anlaşma! TRT dönemi bitiyor
Alman ordusunda cinsel taciz skandalı! Her 5 kadın askerden 2'si mağdur

Mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Bakan skandala sessiz kalamadı
Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı19

Milyonların beklediği zam için yepyeni formül! Yeni rakam hesaplandı
Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor42

Yılın değil, yüzyılın bombası patladı: Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
Erdoğan 'Bekletmeyin' dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir

Erdoğan talimatı verdi! Çanlar Mustafa Sarıgül için çalmaya başladı
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi

Koca takımı rezil etti! Sonunda bay bay dediler