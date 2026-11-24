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sahibinden.com, ekim ayında ikinci el pazarında kışlık giyimden ısıtma sistemlerine kadar farklı kategorilerde yaşanan hareketliliği ortaya koyan verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış hazırlıkları ikinci el ilanlarına da yansıdı. Kışlık giyimden ısınma ürünlerine, ayakkabılardan kayak ekipmanlarına kadar pek çok kategoride ilan sayıları bir önceki aya göre yükseldi.

sahibinden.com verilerine göre ekimde ilan sayısı en fazla artan kategori "giyim" ve "aksesuar" olurken, bazı ürün gruplarında bir önceki aya göre iki katı aşan yükseliş kaydedildi.

Giyim ve aksesuar kategorisindeki ilan sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 21 arttı. Bu kategorideki ilan artışı Eskişehir'de yüzde 70'i aşarken, Tekirdağ'da yüzde 53, İstanbul'da yüzde 21, Ankara'da yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

Kışlık giyim ürünlerine yönelik ilanlarda da belirgin artış görüldü. Erkek mont ve kaban ilanları yüzde 108, kadın mont ve kaban ilanları yüzde 85 yükseldi. Kadın bot ilanlarındaki artış yüzde 111'e ulaşırken, erkek bot ve çizme ilanları yüzde 75 arttı.

Isıtma ürünlerine yönelik ilanlar da arttı

Soğuk havaların etkisiyle ısıtma ürünlerine yönelik ilanlarda yükseliş yaşandı. Fanlı ısıtıcı ilanları yüzde 110, ısı pompası ilanları yüzde 102, elektrikli ısıtıcı ilanları yüzde 89 artış gösterdi. Platformda "soba" aramalarındaki artış ise yüzde 87 oldu.

Kış sporlarına yönelik hazırlıklar da ikinci el pazarındaki hareketliliğe yansıdı. Kayak ekipmanlarına ilişkin ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 88 yükseldi.

İllere göre toplam ikinci el ilan sayısındaki artışta Diyarbakır ilk sırada yer aldı. Kentte toplam ilan sayısı yüzde 44,8 artarken, bilgisayar ilanlarındaki yükseliş yüzde 189,8'e ulaştı. Eskişehir'de ise cep telefonu ilanlarındaki hareketlilik dikkati çekti.

Kaynak: AA