İkinci el araç satışlarında yeni dönem! Güvenli Ödeme Sistemi devreye giriyor

İnternet üzerinden ya da cep telefonlarına yüklenen uygulamadan yapılan ikinci el araç satımında dolandırıcılık şikayetleri artıyor. Dolandırıcılar 'sazan sarmalı' ve 'change' olarak bilinen yöntemlerin dışında 'IBAN dolandırıcılığı' olarak tabir edilen yeni bir yolla daha, ikinci el aracını satmak isteyen kişileri mağdur etmeye başlamıştı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Eylül tarihinde zorunlu hale geleceğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:

"İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek"

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Buna göre, dolandırıcılık vakalarının tarih olmasını sağlayacak sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.