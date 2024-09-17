Üye Girişi
Haberler

İkinci el araç satışlarında yeni dönem! Güvenli Ödeme Sistemi devreye giriyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda giderek artan ikinci el araç satışlarında dolandırıcılığı önlemek amacıyla harekete geçti. Bakanlık tarafından hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Eylül tarihinden itibaren zorunlu hale geleceğini duyurdu.

İnternet üzerinden ya da cep telefonlarına yüklenen uygulamadan yapılan ikinci el araç satımında dolandırıcılık şikayetleri artıyor. Dolandırıcılar 'sazan sarmalı' ve 'change' olarak bilinen yöntemlerin dışında 'IBAN dolandırıcılığı' olarak tabir edilen yeni bir yolla daha, ikinci el aracını satmak isteyen kişileri mağdur etmeye başlamıştı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Eylül tarihinde zorunlu hale geleceğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:

"İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek"

İkinci el araç satışlarında yeni dönem! Güvenli Ödeme Sistemi devreye giriyor

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Buna göre, dolandırıcılık vakalarının tarih olmasını sağlayacak sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Otomobil Ekonomi Hukuk

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek

Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza
500

Yorumlar (1)

Murat Uzun:

noterde havuz diye bı benzer uygulama yok muydu sadece zorunlu degildi

0
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne? YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi? Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada kendisinin ağladığını görmek ne anlama gelir? Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ne dedi? Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu? UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları! Müge Anlı canlı yayın bilgileri: Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki!
title