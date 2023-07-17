İkinci El Araç Fiyatlarındaki Yükseklik Devam Ediyor

İkinci el araç satış fiyatlarının sıfır araç fiyatından yüksek olarak belirlenmesine dair kısıtlama uygulamasına rağmen bazı galerilerin uymadığı görüldü. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaya uymayanlara cezalar uygulanacağı belirtildi. Ancak, uygulamanın başlamasıyla birlikte fiyatların daha da yükseldiği gözlemlendi. Araç almak isteyenler de fiyatlarda değişim olmadığını ifade etti.

İKİNCİ el araçların satış fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmıştı. Tüm gerçek ve tüzel kişilere ait ilanları kapsayan uygulama 15 Temmuz 2023 itibarıyla uygulanmaya başladı. Bazı galerilerin ise uygulamaya uymadığı görüldü. İkinci el bir araca 2 milyon 90 bin TL fiyat belirleyen işletmecinin sattığı aracın Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde 1 milyon 562 bin TL olduğu görüldü.

İkinci el araç satış fiyatlarının, sıfır araç fiyatından yüksek olarak belirlenmesine dair kısıtlama 15 Temmuz 2023 itibarıyla devreye girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından 6 Temmuz 2023'te yapılan açıklamayla, ikinci el araç ilanlarına yönelik denetimlerin artırılacağı, kısıtlamaya uymayanlara 300 bin TL'ye varan cezalar uygulanacağı aktarılmıştı. Uygulamanın başladığı 15 Temmuz 2023 itibarıyla bazı ikinci el araç satışı yapanların kısıtlamaya uymadığı görüldü. Kağıthane'de bulunan bir oto galeride Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde önerilen satış fiyatı 1 milyon 562 bin 675 TL olduğu görülen aynı özelliklerdeki aracın 2 milyon 90 bin TL'ye satıldığı görüldü. Araç sahibi ise aracın fiyatı hakkında 'hiçbir şey düşmez' dedi. Öte yandan ikinci el araç satın almak için oto galerilerin yoğunlukla bulunduğu Bağcılar'daki ticaret merkezine gelenler, fiyatlarda değişim olmadığını belirtti.

"KESİNLİKLE FİYAT DÜŞÜREN OLMADI TAM TERSİNE ARTTI"

"YA GALERİCİLERİN HABERİ YOK YA BİZİM HABERİMİZ YOK"