Haberler

İkinci El Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 7 Altın Kural

İkinci El Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 7 Altın Kural
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, ikinci el araç alacaklara dikkat etmeleri gereken 7 maddeyi sıraladı. Araç fiyatı, trafik geçmişi, dış muayene, motor sesi gibi unsurların yanı sıra satıcı garantisi ve maliyet analizi üzerinde duruldu.

İkinci el araç almak isteyenlere uyarılarda bulunan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, dikkat etmesi gereken 7 maddeye dikkat çekti.

Sorunsuz ikinci el araçları müşterileri ile buluşturmayı misyon edinen Renew markası çatısı altında ikinci el faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, 2. el araçların showroomda ve dijital mecralarda satışa sunmadan önce 150 noktaya kadar kontrolden geçirildiğini söyledi. Aras, kontrol noktalarının, mekanik, kaporta, iç mekan ve süspansiyonlar ve benzeri alanları kapsadığını hatırlattı. Ayrıca bu kontroller sonucunda mekanik tüm sorunlar ile beraber, sürüş güvenliğini tehdit edebilecek diğer kusurların da giderildiğini sözlerine ekleyen Didem Aras, böylelikle Renew markasıyla güvenilir ve sorunsuz 2. el araca sahip olunabileceğini belirtti. Aras, son olarak güvenli yatırım ve sürpriz masrafların minimize edilebilmesini sağlamak için, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken 7 altın unsura dikkat çekti.

Aras 7 maddeyi ise şu şekilde sıraladı;

"İlk sırada, araç fiyatı, sigorta, vergiler, bakım masrafları, yakıt tüketimi, kullanım amacı. tercih edilen modellerin piyasa değeri, benzer kilometre ve durum değerleri. ikinci sırada, trafik geçmiş raporu, hasar geçmişi, kilometre tutarlılığı, değişen parçalar. Her yıllık muayene ve servis kayıtları ile karşılaştırın. Düzenli bakımlar, önemli onarımlar ve kronik sorunlar. Kaç sahip olduğu, aracın kullanımı, kiralık, filo veya bireysel. Üçüncü sırada, harici muayene, boya hataları, pas, çizikler, çarpışma izi gibi. Dördüncüsü, motor sesi ve çalışmasıdır. Düz rölanti, düzensiz ses yok; soğukta ve ısındığında performans. Sızdırmazlık, yağ, yakıt, soğutma sıvısı sızıntıları. Daha sonra ise 5'inci madde, test sürüşü. Yol tutuşu ve direksiyon, boşluk, titreşim ve sapma. Vites geçişleri, özellikle manuel de geçişlerin temizliği. 6. madde de ise, satıcı garantisi, yetkili servis garantisi, uzatılmış garanti. Yetkili servisler tarafından yapılan bakımlar. Son olarak ise, finansman ve maliyet analizi. Toplam sahip olma maliyeti. Vergi, sigorta, bakım, yakıt ve amortisman." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den açıklama geldi

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB açık kapı bıraktı
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.