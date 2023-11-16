İkinci Demir Yolu İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

'İKİNCİ DEMİR YOLU İÇİN MUTABAKAT ZAPTI İMZALADIK'

Bakan Uraloğlu, 'Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 7'nci Toplantısı' kapsamında gerçekleştirilen transit koridorların oluşturulmasına ilişkin 'Avrasya'nın Potansiyelinden Faydalanmak' konulu panelde konuştu. Bakan Uraloğlu, 2053 vizyonu doğrultusunda, Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu arasında artan ticarete paralel olarak ulaştırma bağlantılarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ulaştırma altyapısına 2002 yılından bu yana yaklaşık 194 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, bundan sonra da 2053 yılına kadar yaklaşık 168 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını kaydetti. Bu rakamdan demir yolu altyapısını geliştirmeye ciddi bir pay ayırdıklarını belirten Uraloğlu, "Gerek Asya'dan gerekse Orta Doğu'dan gelecek yüklerin akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak için, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Asya ve Avrupa kıtaları arasında, Marmaray'dan sonra, ikinci demir yolu bağlantısını tesis ediyoruz. Bulgaristan ile artan demir yolu potansiyelini de dikkate alarak, ikinci bir demir yolu geçiş noktası kurulması konusunda mutabakat zaptı imzaladık" dedi.

Uraloğlu, "Bizler ülkemizin doğusunda ve güneyinde demir yolu ile yapılacak transit taşımalar için ağlarımızı hızla geliştirirken, sevk edeceğimiz yüklerin batı sınırlarımızda sıkışmasını istemiyoruz. Bu amaçla geçen sene Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan olarak Ulaştırma Bakanları Konseyi'ni kurduk. Bu konseyde ilk aldığımız karar demir yolu çalışma grubunu kurmak oldu. Türkiye'den sonra yüklerin devam etmesi için muhataplarımızla ortak eylem planı üzerinde çalışıyoruz. Söylemek istediğim, ticaretin hızına yetişmek için yeni zorluklar çıkaracak uygulamalardan sakınmak ve mevcut zorlukları ivedilikle ortadan kaldırmak gerekiyor" diye konuştu.

'KALKINMA YOLU SÜVEYŞ KANALI'NIN ALTERNATİFİ DEĞİL'

Baka Uraloğlu, Türkiye'nin, Irak'ın Basra ilinden kendi sınırına kadar uzanan, Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini kısaltarak, ülkeyi transit merkez haline getirebilecek kara ve demir yolu ulaşım koridorunu Irak ile birlikte inşa edecek olmasıyla ilgili, "Ulaştırma koridorlarına verdiğimiz büyük önem çerçevesinde yeni bağlantı noktaları tesis etmek ve bu bağlantıları Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'deki limanlarla desteklemek için çalışmaktayız. Ülke olarak, sadece doğu-batı güzergahında değil, aynı zamanda kuzey-güney aksında da planlamalarımıza devam ediyoruz. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Orta Asya'ya bağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı bu konuda gerekli iradeyi 2023 yılı başında ortaya koymuşlardır. Bizler, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Kalkınma Yolu, Süveyş Kanalı'nın bir alternatifi değildir, bizler bir rakip değil farklı bir güzergah oluşturuyoruz. Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergah Irak tarafında yaklaşık 1200 kilometrelik hem çift hat demir yolu hem de otoyol yapımını içeriyor. Türkiye tarafında ise ulusal demir yolu ve kara yolu ağımıza yaklaşık 130 kilometrelik demir yolu ve 300 kilometrelik otoyol ile bağlamak için gerekli teknik çalışmaları tamamladık" diye konuştu.

'KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE ORTA ASYA ARASINDA YENİ BİR HAT OLUŞACAK'

Uraloğlu, Kalkınma Yolunu çok önemsediklerini belirterek, "Çünkü, Batı Afrika'dan Güney Asya'ya ve Orta Doğu'yu da içine alan bölgedeki yüklerin Avrupa ve Orta Asya'ya erişiminde ciddi kolaylıklar sağlayacaktır. Kalkınma yolu ile, Güney Asya'daki bir yük Irak'ın Faw Limanı'ndan sonra tek gümrük noktası geçişi ve mod değiştirmeden Avrupa sınırlarına ulaşacaktır. Diğer seçeneklerle gelen ilave gümrük geçişleri ve mod değiştirme zorunlulukları, maliyet ve süreyi ciddi olarak artırmaktadır. Keza, Kalkınma yolu sayesinde Körfez ülkeleri ile Orta Asya arasında da elverişli bir yeni hat oluşacaktır. Bu güzergahı da çok önemsiyoruz. Kısacası, bu koridoru, Orta Koridoru destekleyecek ve bölgenin ulaştırma bağlantısallığını ve transit taşımacılık potansiyelini güçlendirecek bir çalışma olarak görüyoruz. Taşıma koridorlarının kesişiminde olduğumuzun bilinciyle, en verimli çözümleri ortaklarımız ile hayata geçirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.