İhsangazi'de Pastaneci Siyez Buğdayından Şekerpare Üretiyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir pastaneci, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve 'Hitit Buğdayı' olarak da bilinen siyez buğdayından şekerpare üreterek farklı illere gönderiyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir pastaneci, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit Buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayından şekerpare üreterek farklı illere gönderiyor.

Kastamonu'da, Anadolu topraklarında 10 bin yıldır yetiştirilen ve "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayından yapılan şekerpare ilgi görüyor.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit Buğdayı"olarak da bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor. Siyez buğdayı ve ona bağlı ürünlerin imalatı, doğal ürünlere taleple giderek artıyor.

Siyez ekiminin yoğun yapıldığı Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kardeşiyle pastane işleten İrfan Çakal, bu buğdaydan hazırladığı şekerpareleri Türkiye'nin farklı şehirlerine de gönderiyor.

Çakal, AA muhabirine, "Kendi imalatımız olan siyez ürünlerini Türkiye'nin birçok şehrine gönderdik. Son olarak da İzmir'den bir sipariş aldık. Siyez şekerparemiz ve siyez ekmeğimizi ilk defa gönderdiğimiz İzmir şehrinde çok beğenildi. Yeniden sipariş aldık, bunun yanı sıra siyez bulguru ve siyez unu da göndereceğiz." dedi.